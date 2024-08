Советы для тренировки тела после 30 лет: как улучшить физическую форму

Не стоит считать, что ваши лучшие годы уже позади, когда вам исполняется 30. Исследования показывают, что даже в среднем возрасте можно достичь значительных физических улучшений.

Кроме того, исследователи определили, что избыточный вес может влиять на ваш мозг, делая его "старшим" на десять лет. Таким образом, радость жизни не заканчивается в подростковом возрасте, а поддерживать стройное телосложение можно и после 30, благодаря правильному настроению и занятиям в зале, передает Eat This, Not That.

Начните с взвешивания

Ежедневная фиксация собственного веса может быть простым, но эффективным способом снижения веса. Самое регулярное взвешивание помогает отслеживать изменения веса и принимать здоровые решения. В одном из исследований женщины, не проходившие специальных программ для похудения, теряли вес просто благодаря ежедневному значению.

Включите в тренировку элемент соревнования

Физические упражнения – это не тяжелый труд, потому что есть множество способов сделать тренировки более приятными. К примеру, вы можете превратить активность в игру с элементами соревнований. Соревнуйтесь с собой или с партнером, добавьте уровни, бонусы и баллы, чтобы тренировка стала интереснее. Исследование показало, что такое геймификация может увеличить физическую активность на 27% и прибавить 1700 шагов к вашей ежедневной активности.

Тренировка с сопротивлением

Не пренебрегайте силовыми тренировками, предпочитая только кардио. С возрастом мышцы нуждаются в тренировке для поддержания силы, поскольку их количество естественно уменьшается. Регулярные силовые тренировки с прогрессивным повышением нагрузки могут помочь поддерживать и наращивать мышечную массу. Рекомендуется начать с базовых упражнений, таких как отжим и приседания, постепенно увеличивая интенсивность.

Будьте постепенны и устойчивы

Быстро похудеть, сделав тело идеальным за одну ночь – это нереалистическая задача. Лучше сосредоточившись на небольших еженедельных достижениях. Научные исследования подтверждают, что стабильное снижение веса более эффективно для достижения долгосрочных результатов. Кроме того, развитие стабильных привычек в питании и контроле веса на ранних этапах программы является ключевым для длительного успеха.

Не пренебрегайте диетой

Для достижения более стройной и подтянутой фигуры важно гармонизировать питание вместе с тренировками. Здоровое питание может оказать существенное влияние на результаты, а силовые тренировки сформировать крепкие мышцы. Рекомендуется начать с небольших изменений в питании, таких как увеличение потребления белка, добавление овощей или увеличение количества воды.

