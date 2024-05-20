Идеальный летний уход: сохраните кожу чистой и увлажненной

С началом летнего сезона ваша кожа подвергается особой опасности и это не удивительно. Ведь надо быть осторожным из-за высокой активности солнца и ужасного уровня загрязнения вокруг.

Также сказываются неправильное питание и образ жизни. В этой статье OBOZ.UA предлагает узнать как следует ухаживать за кожей в жаркий сезон.

Обратите внимание на умывание лица

Следите за погодными изменениями и с началом летнего сезона замените зимнее моющее средство на увлажняющее для жаркой и влажной погоды. Также необходимо позаботиться о средствах для умывания в соответствии с типом кожи. Чтобы сохранить кожу лица чистой и свежей, следует умываться несколько раз в течение дня.

Скажите "да" антиоксидантам

Для сохранения здоровья кожи следует обратить внимание на антиоксиданты, помогающие бороться с вредными веществами, присутствующими в нашем организме. С этой целью старайтесь добавлять в свой рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами, и средств по уходу за кожей поможет вернуть коже вечное сияние. Среди таких продуктов – цитрусовые, ягоды и темно-зеленые овощи.

Инвестируйте в хороший скраб

Для того чтобы придать коже естественный блеск, используйте качественные скрабы, ведь они помогают удалить мертвые клетки кожи. Регулярное использование скрабов помогает открывать заблокированные поры и удалять все, что вызывает прыщи.

Пейте достаточное количество воды и спите

В качестве вашей кожи отображается количество часов, которые вы отводите для сна. Специалисты советуют спать 7-9 часов беспрепятственно для улучшения здоровья кожи. Также необходимо выпивать 8-12 стаканов воды ежедневно, чтобы кожа была чистой. Ведь вода смывает загрязнения, присутствуют в организме, обеспечивая естественное сияние кожи.

Регулярно пользуйтесь солнцезащитным кремом

При этом не забывайте регулярно пользоваться качественным солнцезащитным кремом из SPF не менее 30. Это необходимо для того, чтобы ваша кожа была здорова. А для того, чтобы избежать повреждения кожи, прикрывайте лицо и предотвращайте попадание прямых солнечных лучей.

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