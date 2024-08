Идеальный напиток, укрепляющий иммунитет: о чем говорят диетологи

Чтобы улучшить здоровье, важно не только придерживаться здорового питания, спать по 7 часов каждую ночь и заниматься спортом, но и учитывать другие особенности и потребности организма. Например, попробуйте включить в рацион смузи, которые могут поддержать иммунную систему, особенно в зимний период, когда риск заболеваний становится существенно выше.

Смузи из цельных фруктов прекрасно поддерживают иммунную систему, поскольку около 70% иммунной функции находится в кишечнике, а потому такие питательные коктейли из фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, помогают поддерживать баланс микрофлоры в кишечнике. Что именно добавить в свою полосу и как он может улучшить защитную функцию, рассказали в Eat This, Not That.

Какие фрукты улучшают иммунитет?

Чтобы подкрепить иммунную систему, добавляйте не только овощи, но и ягоды в свои смузи. Ягоды положительно влияют на иммунную систему и пищеварение. Кроме того, регулярное употребление консервированного ананаса может снизить частоту бактериальных и вирусных инфекций.

Исследования показывают, что потребление консервированного ананаса может снизить уровень бактериальных и вирусных инфекций у детей. То же самое касается фруктов, богатых витамином С, таких, как апельсины и киви. Именно витамин С может сократить продолжительность симптомов респираторных инфекций и поддерживать активность естественных клеток-киллеров.

Добавьте в свой смузи йогурт с пробиотиками для повышения иммунной функции. Они могут улучшить эффективность естественных клеток-киллеров.

