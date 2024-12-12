Идеальный перекус для здоровья: почему стоит есть грецкие орехи

Грецкие орехи давно известны своей полезностью, но новые исследования подчеркивают их важность для поддержания здоровья с возрастом. Оказалось, что регулярное употребление этих орехов может оказать положительное влияние на сердце, снижая риск развития хронических заболеваний.

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Грецкие орехи являются богатым источником омега-3 жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов, что делает их идеальным выбором для перекуса. Это простой и вкусный способ поддержать здоровье на протяжении всей жизни, пишет eatthis.com.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases, изучали риск развития заболеваний коронарных артерий среди молодых людей. В нем приняли участие 3023 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Сначала их опросили по пищевым привычкам, а затем через 7 и 20 лет повторно собрали данные. Оказалось, что участники в среднем потребляли 21 грамм грецких орехов в день. В течение 30 лет они проходили медицинские осмотры, во время которых фиксировались как физические показатели, так и клинические данные.

Когда исследователи изучали состояние здоровья участников через более длительный период, они увидели, что те, кто регулярно ел грецкие орехи с молодых лет, имели лучшую диету, больше двигались и имели значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в старшем возрасте.

"Эти результаты не удивили меня, поскольку грецкие орехи являются отличным источником растительных омега-3 жирных кислот (в частности альфа-линоленовой кислоты), клетчатки и других антиоксидантов. Хотя и другие орехи также содержат полезные жирные кислоты и антиоксиданты, они не имеют ALA – омега -3 жирных кислот растительного происхождения", – отмечает главный исследователь Линн М. Штеффен.

По словам исследователя, люди, которые едят грецкие орехи, обычно обладают уникальной физиологией, сопровождающейся другими преимуществами для здоровья: снижается риск хронических заболеваний, таких как сердечные болезни, ожирение и диабет.

"Здоровые привычки, сформированные в молодости, обычно остаются с нами в старшем возрасте. Если мы привыкнем к грецким орехам как к перекусу, это станет привычкой, которую мы, вероятно, будем придерживаться и в зрелом возрасте, получая все пищевые преимущества", – утверждает диетолог Селена Деврис.

Если вы хотите получить преимущества от употребления грецких орехов, Деврис советует есть их каждый день, комбинируя с сушеной клюквой и кашей для удобного перекуса на ходу.

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