Идеальный план питания: какая еда поможет вам похудеть

Чтобы сбросить лишний вес, попробуйте проверенный метод - придерживайтесь цикла голодания. Простое питание с дефицитом калорий, которое обеспечивает организм высококачественным блоком и умеренными углеводами, поможет сжигать жир, наращивать мышцы и ускорять восстановление.

В Eat This Not That рекомендуют ознакомиться с оптимальным планом питания. Используйте эту стратегию в течение 6 недель для оптимизации вашего рациона и лучших результатов.

Завтрак

Для ускорения метаболизма начните день с 350 мл черного кофе, который содержит всего 4 калории. Вы можете использовать любой метод приготовления. Кроме того, если вам захочется чего-то съесть утром, выберите что-то из этих вариантов: 30 г орехов, порция фруктов, 225 г нежирного мяса, 4 яйца или 2 ст. ложки натурального арахисового масла.

Обед

Приготовьте жареный лосось с авокадо, который является прекрасным источником белка и жирных кислот омега-3. Такое простое и вкусное блюдо поможет наращивать мышцы и уменьшать воспаление в теле.

Для приготовления, возьмите 230 граммов лосося, смажьте его оливковым маслом, приправьте солью и перцем, а затем обжарьте по 5 минут с каждой стороны. Подайте лосось с половиной авокадо или замените его на 3 вареных яйца или 60 граммов орехов.

Ужин

Приготовьте сытную свиную корейку с картофелем. Для этого, разогрейте 15 мл масла в сковороде на среднем огне и обжарьте красный и сладкий картофель (680 г) до подрумянивания, около 12 минут. Однако, если вы не любите картофель, чтобы получить нужные углеводы, замените его на 3-4 стакана белого риса.

Затем, очистите сковороду, добавьте еще 30 мл масла и обжарьте свиную корейку по 3 минуты с каждой стороны. В другой сковороде на среднем сильном огне разогрейте 15 мл масла. Обжарьте красный перец, лук, брокколи и морковь до мягкости и легкого подрумянивания, около 10 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие трюки помогают похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.