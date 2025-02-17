Идеальный пресс: упражнения, действительно работающие

Если вы хотите достичь подтянутого пресса и избавиться от жира на животе, вам следует обратить внимание на эффективные тренировки. Они должны быть сбалансированы и включать как силовые упражнения, так и упражнения для пресса.

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Однако часто ошибочно считают, что кардионагрузка и диета – это единственные способы достичь результата. Издание eatthis.com поделилось лучшими упражнениями, которые помогут вам сжечь жир и укрепить пресс.

Скручивание с гантелями

Для этого упражнения вам понадобится пара гантелей. Встаньте прямо, согнув колени. Возьмите гантели в каждую руку и вытяните руки перед собой. Начните движение, приподнимая верхнюю часть тела настолько высоко, чтобы хорошо почувствовать напряжение в прессе. Выдохните в верхней точке, затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3-4 подхода по 15 повторов.

Подъемы ног с гантелями

Уложите гантель перед собой. Поднимите ноги, держа их вместе, и приподнимайте их на несколько сантиметров от пола. Затем поднимите ноги над гантелью. Поверните ноги назад, удерживая напряжение в теле. Выполняйте 3-4 подхода по 10 повторов на каждую сторону.

V-образные обороты

Ложитесь на спину, согнув колени под углом 90 градусов. Держите корпус напряженным, поднимитесь и вращайтесь в сторону, одновременно растягивая ноги. Повернитесь в исходное положение и выполните движение в другую сторону. Выполняйте 3-4 подхода по 10 повторов на каждую сторону.

Планка со скользящим движением

Займите позу планки, поставив ноги на глайдеры. Держите пресс напряженным и бедра собранными, скользя туловищем вперед и назад, двигая только предплечьями. При движении сохраняйте нейтральное положение позвоночника и поддерживайте напряжение в корпусе. Если у вас нет глайдеров, можно использовать носки и выполнять упражнение на скользящей поверхности. Сделайте 3-4 подхода по 10 повторов.

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