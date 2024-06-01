Идеальный уход: как выбрать правильное средство для умывания под ваш тип кожи

Очистка лица – это первый шаг каждой процедуры ухода за кожей, поскольку удаляет пот, кожное сало, грязь, отмершие клетки и другие плохие элементы с поверхности кожи.

Поскольку использование обычного мыла для умывания может повредить кожу, вам нужно очищающее средство, подходящее для вашего типа кожи. Мы расскажем вам, как правильно выбрать его.

Очищающее средство без жира для жирной кожи, салициловая кислота от прыщей

Если у вас жирная кожа, пенки и гели, не содержащие масла и спирта, являются лучшим выбором для глубокой очистки, поскольку они не закупоривают поры. Жирная кожа часто приводит к появлению прыщей.

Чтобы решить эту проблему, умывайтесь дважды в день средством на основе салициловой кислоты. Салициловая кислота очищает поры и избавляет от избытка жира.

Для сухой кожи ищите увлажняющие средства, не содержащие мыла

Для сухой кожи, которая чешется, шелушится или стягивается, ищите очищающее средство, не содержащее ингредиентов, удаляющих жир, таких как ароматизаторы, химические вещества или спирт.

Мягкое, кремовое или молочное очищающее средство без мыла с увлажняющими ингредиентами и жирными кислотами в виде масел отлично подойдет для такого состояния. На самом деле моющие средства с такими ингредиентами, как вазелин, ланолин и минеральное масло, могут увлажнить вашу сухую кожу.

Очищающие средства для сухой кожи можно использовать и для чувствительной.

Если ваша кожа часто краснеет и подвержена раздражениям, у вас чувствительная кожа. Очищающие средства, подходящие для сухой кожи, можно использовать и для чувствительной кожи.

Ищите такие слова, как "без ароматизаторов", "без мыла" и "гипоаллергенный" в списке ингредиентов позади бутылки. Также могут быть полезны моющие средства с густой кремовой пеной и успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера, кора ивы.

Два подхода к очищению комбинированной кожи

У этого типа кожи Т-зона (нос, лоб, подбородок) более подвержена жирности, чем другие участки.

Первый вариант – найти очищающее средство, которое удалит излишки жира и грязи, не лишая кожу влаги. Другой вариант – использовать средство для очищения жирной кожи для Т-зоны, а для сухой – для остального лица.

Для нормальной кожи используйте любое очищающее средство с увлажняющими свойствами

Если у вас нормальная кожа без постоянных высыпаний или каких-либо серьезных проблем, поздравляем, вы – счастливчик.

Однако вам все равно нужно очищать лицо, чтобы ваша кожа не превратилась в ненормальный тип кожи. Такой коже подойдет любое очищающее средство с увлажняющими свойствами. Для дополнительного усиления эффекта ищите очищающие средства с антивозрастными и тонизирующими свойствами.

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