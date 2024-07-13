Их следует опасаться: 5 продуктов, быстро обезвоживающих организм

Обезвоживание происходит тогда, когда организм теряет слишком большое количество воды. К этому состоянию могут привести многие факторы, в том числе избыточное потоотделение, недостаточное потребление жидкости, диарея, рвота и определенные заболевания.

Об этом сообщили в health. Эксперты поделились продуктами, содержащими ингредиенты, которые могут увеличить потерю воды в организме и способствовать обезвоживанию.

Фаст-фуд

Фастфуд имеет много добавленной соли, что может обезвоживать при потреблении в больших количествах. Высокий уровень потребления натрия из соленой пищи приводит к увеличению выработки мочи.

Большинство продуктов быстрого питания обладают высоким содержанием добавленной соли. В частности, бургер и картофель фри обеспечивают половину суточной нормы натрия в день.

Алкоголь

Алкоголь увеличивает выработку мочи и повышает риск обезвоживания. Более того, алкогольные напитки влияют на бдительность и изменяют температуру тела. При обезвоживании тело теряет способность потеть и охлаждаться.

Сладкие напитки

Согласно исследованию, употребление сладких напитков вместо воды может привести к обезвоживанию. Более того, такие жидкости негативно влияют на почки, отвечающие за поддержание гидратации.

Пицца

Один кусочек пиццы пепперони содержит 664 мг натрия. Кроме того, потребление соленых продуктов, таких как пицца, увеличивает риск обезвоживания.

Кофе

Кофе и другие напитки, содержащие большое количество кофеина, увеличивают выработку мочи, что приводит к обезвоживанию.

Согласно исследованию, что обезвоживание приводит кофе с большим содержанием кофеина (6 мг). В то время как низкие и умеренные дозы кофеина не связаны с этим побочным эффектом.

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