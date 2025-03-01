Иллюзия здорового питания: почему мы переоцениваем эстетическую пищу

Мы привыкли оценивать еду не только по вкусу, но и по внешнему виду, но всегда ли красивые блюда действительно полезны? Исследования показывают, что эстетика может вводить нас в заблуждение, заставляя воспринимать пищу как более натуральную и здоровую, даже если это не так.

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Социальные сети и реклама еще больше усиливают этот эффект, формируя ложные представления о правильном питании. Так почему же красиво оформленная еда кажется нам полезнее, и как избежать этой ловушки? Ответ знает eatthis.com.

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Marketing, показало, что потребители склонны подсознательно считать красивую пищу более полезной, хотя это далеко не всегда соответствует действительности. Этот феномен заинтересовал Линду Хагена, доктора философии. Вдохновившись тем, как пищевые бренды используют визуальную привлекательность в рекламе, она решила исследовать, влияет ли эстетика пищи на ее восприятие.

"Я наткнулась на страницу в Instagram, где нездоровая еда подавалась с таким же изысканным оформлением, как в ресторанах высокого класса. Это заставило меня задуматься: могут ли хорошие презентации заставить людей воспринимать нездоровые блюда как более полезные?", – рассказывает Хаген.

Исследование: действительно ли хорошая еда кажется здоровее?

Хаген провела серию из 6 основных и 4 дополнительных исследований, в которых приняли участие 4301 человек. Участникам показывали как фотографии еды, так и реальные продукты, после чего просили оценить их по критериям полезности и ступеням обработки. Оказалось, что люди считали эстетически привлекательными блюда более здоровыми, даже если их состав оставался неизменным.

Хорошая еда обладала определенными характеристиками, соответствующими "классической" эстетике. Это естественные симметричные формы и упорядоченные узоры.

В одном эксперименте Хаген обустроила продуктовый стенд, где студентам предлагали оценить два болгарских перца: один – идеальной формы, другой – несколько искривлен. Результаты показали, что эстетически привлекательный перец оценивали в среднем в 56% дороже, поскольку он казался более полезным.

Аналогичные выводы были сделаны и в исследовании с тостами из авокадо: красиво оформленное блюдо воспринималось как более здоровое и натуральное, хотя его вкус и стоимость не отличались от менее эстетического варианта.

Значит ли натуральность пользу для здоровья?

Несмотря на то, что хорошая еда выглядит более естественной, это не обязательно делает ее здоровее.

"Я обнаружила, что люди воспринимают эстетически привлекательную пищу как более натуральную, а значит, считают, что она содержит меньше калорий и жира, но больше полезных веществ. Это ложное представление", – объясняет Хаген.

Действительно, менее обработанные продукты могут лучше сохранять питательные свойства, а организм легче усваивает натуральные компоненты, чем их синтетические аналоги. Однако считать, что любая природная пища автоматически диетическая или полезная, неправильно.

Как избежать ошибок в восприятии пищи?

Чтобы не попасть в ловушку красивой пищи, стоит помнить: внешний вид – это лишь один из факторов, а натуральные продукты не всегда лучше.

Хаген также предлагает метод, который может помочь людям избежать обманчивых впечатлений: "В одном из экспериментов я протестовала добавление предупредительной надписи под фото еды, которая напоминала, что изображение было отредактировано для большей привлекательности. Это уменьшало эффект восприятия красоты: люди оценивали такие блюда так же, как менее эстетические аналоги".

Итак, в следующий раз, когда вам кажется, что красиво оформленное блюдо обязательно полезно, вспомните: подлинное здоровье не зависит от симметрии или утонченного стиля подачи.

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