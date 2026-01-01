Имбирный эль: действительно ли он помогает при болях в желудке
Многие верят, что имбирный эль – волшебное средство от боли в желудке. Но действительно ли этот газированный напиток может облегчить дискомфорт?
Чтобы проверить известную теорию о целебных свойствах имбирного эля, издание eatthis.com пообщалось с экспертом по питанию Мэрианн Волш. Она рассказала, что на самом деле стоит знать о влиянии имбиря на желудок.
Как имбирь влияет на желудок?
"Основной механизм действия имбиря заключается в его спазмолитических свойствах", – объясняет Волш. Он помогает снимать спазмы в гладких мышцах желудка и других органов пищеварительной системы. Именно эти спазмы часто становятся причиной неприятной боли.
"Имбирь также известен как противорвотное средство, то есть он может помогать при тошноте и рвоте, которые нередко сопровождают боль в желудке", – добавляет она. Но означает ли это, что имбирный эль имеет такие же свойства?
Помогает ли именно имбирный эль?
"Многие люди пьют имбирный эль во время боли в животе и говорят, что чувствуют облегчение, и это может быть правдой. Однако производители редко указывают точное количество имбиря в напитке, поэтому трудно определить, получаете ли вы эффективную дозу", – объясняет Уолш.
К тому же одна банка банка такого напитка может иметь до 9 чайных ложек сахара. Для сравнения, Американская ассоциация сердца советует женщинам потреблять не более 25 г добавленного сахара в день, а мужчинам – не более 36 г. Представьте, как лишний сахар в сочетании с газированным напитком может только ухудшить состояние вашего желудка. Ведь имбирный эль – это все же газированная вода, и мы хорошо знаем о рисках частого потребления сладких газированных напитков.
Как эффективнее получить пользу от имбиря?
По словам Волш, наиболее действенный способ воспользоваться свойствами имбиря – употреблять его в натуральном виде: свежий корень или измельченный имбирь.
"Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением имбиря, так как он может взаимодействовать с определенными лекарствами", – советует Волш.
Другие природные средства для облегчения боли в желудке
"Исследования показывают, что масло перечной мяты может помочь уменьшить дискомфорт в желудке. Подобно имбирю, перечная мята расслабляет гладкие мышцы, поэтому мятный чай может стать полезным для тех, кто страдает от боли", – говорит Уолш.
Теперь, когда вы знаете правду об имбирном эле, лучше выбрать немного свежего имбиря, чем открывать банку газированного напитка.
