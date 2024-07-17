Имеют несколько преимуществ: что особенного и полезного в бобовых
Бобовые полезно добавлять в свой рацион. В частности, они содержат большое количество белка, клетчатки и необходимых витаминов и минералов.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что питательные вещества у бобовых имеют несколько преимуществ для здоровья человека. Речь идет о снижении риска определенных видов рака, сердечных и хронических заболеваний.
Польза бобовых:
Улучшение пищеварения
Бобовые содержат клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварения, регулируя дефекацию и уменьшая риск запора, дивертикулита и рака толстой кишки.
Более того, продукты с клетчаткой способствуют росту полезных бактерий в толстом кишечнике. Растворная клетчатка расщепляется в толстом кишечнике и высвобождает полезные соединения.
Снижение факторов риска сердечных заболеваний
Употребление бобовых может снизить риск возникновения различных заболеваний, в частности, болезни сердца и диабет второго типа. Согласно обзору, употребление бобовых связано с низшим риском сердечно-сосудистых заболеваний на 6% и риска ишемической болезни сердца на 10%.
Также в борьбе с диабетом могут помочь короткоцепочечные жирные кислоты, выделяющиеся из растворимой клетчатки в бобовые.
Бобовые содержат также калий и магний, они помогают регулировать артериальное давление. Также они снизят уровень холестерина.
Контроль уровня сахара в крови
Бобовые содержат большое количество клетчатки и белка, которые замедляют всасывание сахара в крови и отлично подходят для людей с диабетом второго типа.
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