Иммунитет и красота: 5 продуктов, содержащих витамин С
Для нормальной работы иммунной системы в борьбе с инфекциями и вирусами человеку не обойтись без витаминов. В частности, витамин С – это антиоксидант, оказывающий мощную поддержку и защиту организма, а также помогающий улучшать здоровье и красоту.
Чтобы получить оптимальное количество витамина для улучшения своего самочувствия, здоровья кожи, суставов и внутренних органов достаточно употреблять пищу, содержащую в своем составе витамин С. Что это за продукты, узнавали в OBOZ.UA.
Цитрусовые
Апельсины, лимоны и другие солнечные фрукты хранят большую концентрацию витамина С. В частности, только в 1 апельсине содержится 70 мг витамина С, а в 1 лимоне – около 83 мг. Такие фрукты помогают преодолевать разные вирусные заболевания и эффективно бороться с анемией.
Плоды шиповника
Эти плоды могут помочь уменьшить признаки старения, снизить скачки артериального давления и улучшить работу почек. Только в 6 плодов шиповника может содержаться около 119 мг витамина С, что делает этот продукт незаменимым для остро нуждающихся в этом витамине.
Черная смородина
Существенную концентрацию витамина С также можно найти в черной смородине. На полстакана ягоды приходится примерно 101 мг витамина, что помогает укрепить иммунную систему человека и облегчить симптомы гриппа.
Петрушка
Петрушка — это популярная приправа и украшение для блюд, что имеет достаточное количество витамина С. Кроме того, петрушка содержит флавоноиды и каротиноиды, необходимые для предотвращения болезней, а также антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Клубника
Клубника содержит большую концентрацию антиоксидантов, помогающих бороться с раком. Кроме того, употребление клубники помогает улучшить работу сосудистой системы, а также предотвратить появление деменции и диабета. Всего в одной чашке клубники содержится около 89 мг витамина С, что может стать судебным дополнением к рациону и поможет укрепить иммунитет.
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