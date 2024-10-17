Инъекции инсулина уйдут в прошлое? Ученые разработали новое лечение диабета 2 типа

В Вене, Австрия, было представлено двухлетнее исследование, которое может навсегда избавить людей с сахарным диабетом 2 типа от инъекций инсулина. Новую методику лечения разрабатывает доктор Селин Буш, исследовательница из Медицинского центра Амстердамского университета.

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Свое исследование Селин Буш показала на научном конгрессе гастроэнтерологов и эндокринологов UEG Week-2024. Результаты впечатляющие: 86% ее пациентов с сахарным диабетом 2 типа в течение двух лет получали новую процедуру и больше не нуждаются в инсулине.

Правда, выборка у исследовательской группы невелика – всего 14 участников в возрасте от 28 до 75 лет, за которыми наблюдали в течение 24 месяцев. Однако новая технология предлагает именно лечение, а не терапию диабета (сейчас это заболевание считается неизлечимым).

Диабет 2 типа – это длительное состояние человека, отмечаемое тем, что сахар и глюкоза к крови не перерабатывается. Организм либо сопротивляется своему инсулину, либо не производит его. Высокий уровень сахара в крови приводит к ряду сердечных заболеваний, почечной недостаточности, проблемам со зрением, повреждению нервов и т.д.

Диабетики типа 2 должны контролировать свое состояние с помощью диеты и инсулиновой терапии, без которых пациент не проживет более нескольких лет. Диета и инсулиновые инъекции остаются с больным всю жизнь.

Хотя введение в организм постоянных доз инсулина хорошо действует, такие инъекции обладают своими побочными эффектами, включая увеличение веса. Кроме того, инсулин стоит дорого, да и держать его можно только в специфических условиях.

Доктор Буш вместо инъекций предлагает электропорационную терапию. Электропорация – это эндоскопическая операция, суть которой в создании электрическими импульсами "небольших необратимых дыр в клеточных мембранах". Это не новая процедура, которая обычно используется для облегчения доставки ДНК в клетки. Селин Буш утверждает, что электропорация повышает чувствительность организма к собственному инсулину.

Объяснить, почему такая процедура повышает чувствительность организма к собственному инсулину, исследователи еще не могут. Они опираются только на статистику и говорят, что механизм действия электропорации на диабетиков "пока только на стадии исследования".

Процедура лечения от доктора Селин Буш проста. Ее пациенты после эндоскопической электропорации переходили на строгую изокалорийную жидкую диету, которой придерживались в течение двух недель. Затем они начинали вместо инъекций инсулина принимать семаглутид – это известные таблетки для диабетиков.

По результатам двухлетнего наблюдения 12 из 14 пациентов доктора Буш больше не нуждались в инсулинотерапии. Побочные эффекты также не наблюдались – только один пациент был вынужден отказаться от семаглутида из-за тошноты.

"Лечение модифицирует само заболевание. Оно улучшает чувствительность пациента к эндогенному (то есть собственному) инсулину и, таким образом, устраняет первопричину заболевания, в отличие от доступных на данный момент медикаментозных методов терапии, которые в лучшем случае только контролируют заболевание", - говорит Селин Буш.

Теперь, кроме исследования самого механизма действия электропорации на диабетиков, доктор планирует провести более масштабные, но рандомизированные исследования, чтобы иметь большую статистику. Доктор говорит, что нужно еще длительное время на все исследования и сбор статистики, прежде чем электропорация сможет помочь лечить диабет каждому желающему.

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