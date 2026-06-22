Инфекция поразила пазухи головного мозга: во Львове спасли 9-летнего мальчика с осложнением отита. Фото

Врачи-оториноларингологи Клинического центра детской медицины спасли девятилетнего мальчика от опасных для жизни осложнений отита. Воспаление едва не привело у ребенка к внутричерепному осложнению.

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Об этом сообщили в центре детской больницы "Охматдет". Болезнь дополнительно осложнилась из-за ветряной оспы.

Как спасли ребенка

По данным врачей, несколько месяцев назад Назар перенес отит правого уха. Однако спустя более месяца заболевание вернулось. Впоследствии на фоне ветряной оспы появились сильная головная боль, рвота, а затем и нарушение зрения.

"Где-то за неделю-две до госпитализации у сына болело ухо. Врачи поставили диагноз "отит", и мы начали лечение. Затем появилась ветрянка. Несмотря на лечение, состояние ухудшалось: появились головные боли, рвота, начало ухудшаться зрение. Нас направили в областную инфекционную больницу, где проводили обследование и искали причину такого состояния", – рассказывает отец мальчика, Игорь.

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По результатам МРТ врачи заподозрили серьезное осложнение, поскольку инфекция распространилась за пределы среднего уха и поразила мозговые венозные синусы, по которым кровь оттекает от мозга. После консультации ребенка срочно госпитализировали в отделение детской оториноларингологии.

"Мы обнаружили высокую вероятность гнойного процесса вокруг сигмовидного синуса. Во время операции наши предположения подтвердились. Сигмовидный синус был утолщен, а вокруг него находилась настоящая муфта из гноя – так называемый перисинусный абсцесс. Фактически синус плавал в гное", – сказал заведующий клиникой детской оториноларингологии Федор Юрочко.

Осложнением стал агрессивный бактериальный гнойник, развившийся вследствие отита и ветряной оспы. Инфекция постепенно разрушала кости возле уха и распространилась на венозные синусы и внутреннюю яремную вену. После постановки диагноза врачи незамедлительно приступили к операции.

"Самое главное, что все сделали очень быстро. Провели дополнительные обследования, сразу объяснили ситуацию и в тот же вечер прооперировали сына. Сейчас уже вижу, что все хорошо, остался только период реабилитации", – сказал отец мальчика.

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