'На 80% не функционировали легкие': во Львове спасли женщину с тяжелой формой пневмонии. Фото

Во Львове врачи спасли 28-летнюю женщину со сверхтяжелой формой пневмонии, у которой почти полностью отказали легкие. Пациентку в критическом состоянии доставили с Волыни после того, как другие медучреждения не смогли взяться за лечение.

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Несмотря на сложные прогнозы, медикам удалось стабилизировать ее состояние и вернуть к жизни. Об этом сообщает Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

История Дарьи Войтович началась в конце марта, когда она заболела гриппом. Однако уже через несколько дней ее состояние резко ухудшилось: усилился кашель, повысилась температура, а самочувствие стремительно усложнилось.

После обращения в поликлинику в Нововолынске рентген показал прогрессирующую пневмонию, и женщину срочно госпитализировали.

Дарья вспоминает лишь момент перед госпитализацией, после чего потеряла сознание. Как выяснилось впоследствии, она провела 10 дней в реанимации, прежде чем ее перевезли во Львов.

"Я только помню, как села на стул в поликлинике, потому что меня должны были госпитализировать. И потом – провал. Оказывается, я пролежала 10 дней в реанимации, прежде чем меня повезли во Львов", – рассказывает женщина.

В Нововолынске врачи искали медицинское учреждение, которое могло бы применить ЭКМО – аппарат для искусственного насыщения крови кислородом, ведь это был единственный шанс спасти жизнь женщины. В критическом состоянии Дарью согласились принять во Львове.

По словам врача-анестезиолога Юрия Машики, на момент транспортировки состояние пациентки было крайне тяжелым: у нее не функционировало около 80% легких. Медики не исключали, что она может не пережить дорогу.

"Там, в больнице, была ее маленькая дочь. Я просто собрал всю волю в кулак и понял: ей есть для кого жить, а у меня есть шанс спасти маму, жену и дочь", – вспоминает врач-анестезиолог.

После сложной транспортировки в Университетскую больницу за жизнь Дарьи начала бороться команда реанимационного отделения.

Лечение продолжалось круглосуточно, и со временем организм пациентки начал реагировать на терапию. Ее состояние удалось стабилизировать настолько, что подключение к ЭКМО в конце концов не понадобилось.

Женщина рассказывает, что, придя в сознание, долго не могла осознать пережитое. По словам врачей, одно из ее легких было фактически разрушено из-за тяжелой формы пневмонии.

"Но посмотрите на эти цветы в палате... Часть от родителей, а остальные – от медсестер. Здесь, в реанимации, я отпраздновала свой 28-й день рождения. Точнее, второй день рождения. Потому что я жива именно благодаря им", – со слезами на глазах говорит Дарья.

Сейчас ее состояние значительно улучшилось. Пациентку переводят в больницу по месту жительства, а впоследствии она сможет вернуться домой к семье, в частности к своей двухлетней дочери.

Впереди женщину ждет длительная реабилитация, однако главное – ее жизнь удалось спасти.

Напомним, во Львовской области медики провели сложную операцию и удалили из организма пациентки инородное тело, которое долгое время оставалось незамеченным. Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в нижней части живота и проблемы с мочеиспусканием.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсионер со Львовщины едва не умер из-за инородного тела в двенадцатиперстной кишке, им оказалась персиковая косточка. Хирурги успешно удалили ее малоинвазивным методом и спасли жизнь мужчины.

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