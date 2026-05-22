Жаловалась на боль в животе: на Львовщине врачи спасли женщину, которая прожила 8 лет с термометром в теле. Фото

Во Львовской области медики провели сложную операцию и удалили из организма пациентки инородное тело, которое долгое время оставалось незамеченным. Женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в нижней части живота и проблемы с мочеиспусканием.

Видео дня

После обследования медики обнаружили причину многолетних симптомов, которая оказалась крайне нетипичной. Об этом сообщает Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

42-летняя пациентка со Львовщины обратилась к медикам с жалобами на боль внизу живота, частые позывы к мочеиспусканию и подтекание мочи. Во время ультразвукового исследования врачи заметили образование, похожее на большой камень с внутренним стержнем, после чего женщину направили на компьютерную томографию.

Обследование показало, что в мочевом пузыре в течение восьми лет находился ртутный термометр, который со временем полностью покрылся каменными отложениями.

Как пояснил уролог Василий Матвеев, именно КТ дала окончательный ответ относительно природы образования.

По словам врача, камень, сформировавшийся вокруг инородного тела, вызвал серьезные осложнения – пролежень стенки мочевого пузыря и формирование пузырно-влагалищного свища. Поэтому пациентке требуется поэтапное хирургическое лечение и длительный период восстановления.

На первом этапе медики удалили инородное тело вместе с камнем. После заживления и устранения инфекционного процесса женщине планируют провести реконструктивную операцию для ликвидации свища.

Врачи отмечают, что любое инородное тело в мочевом пузыре со временем приводит к формированию камней и хронических осложнений, поэтому при длительном дискомфорте или нарушениях мочеиспускания необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Как сообщал OBOZ.UA, пенсионер со Львовщины едва не умер из-за инородного тела в двенадцатиперстной кишке, им оказалась персиковая косточка. Хирурги успешно удалили ее малоинвазивным методом и спасли жизнь мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!