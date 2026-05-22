На Черниговщине медики борются за жизнь женщины, которая отравилась рыбой: какие симптомы ботулизма и чем он опасен

В Черниговской области женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после отравления рыбой. У пациентки подтвердили ботулизм, за жизнь женщины борются медики.

Жительница Козелецкой общины отравилась вяленой непатраной рыбой домашнего приготовления. По состоянию на момент публикации, женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на странице Черниговского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Чем опасен ботулизм

Ботулизм – сверхтяжелая токсикоинфекция, которую вызывают не сами бактерии, а токсины, которые они производят. Если человек не получает лечения, смертность может составлять от 30 до 60%.

Бактерия ботулизма развивается в условиях недостаточного доступа кислорода. Именно поэтому опасными могут быть продукты домашнего приготовления, в частности рыба. Токсин влияет на нервную систему и нарушает передачу нервных импульсов. Из-за этого у больного возникает поражение мышц организма.

Симптомы ботулизма

Ботулизм отличается от обычного пищевого отравления отсутствием температуры. Однако у пациентов наблюдаются проблемы со зрением и дыханием.

Инкубационный период может длиться от 12-18 часов до нескольких суток или даже недели, в зависимости от количества токсина, попавшего в организм. Среди первых симптомов ботулизма: слабость, головная боль, головокружение, сухость во рту и нарушение зрения. Одним из характерных признаков является то, что человек не может читать текст двумя глазами одновременно, хотя каждым глазом отдельно видит нормально.

Также у больных возникает слабость мышц шеи. Самым опасным симптомом врачи называют поражение дыхательных мышц, что приводит к кислородной недостаточности. Кроме этого, ботулизм может сопровождаться вздутием живота, тошнотой, рвотой и диареей. Впоследствии из-за паралича гладкой мускулатуры у пациентов часто возникают запоры.

Обращаться за медицинской помощью нужно сразу после появления первых симптомов. Самым эффективным лечением является введение специальной сыворотки в течение первых 72 часов после появления симптомов. Позже токсины могут распространиться по тканям организма и нарушить проводимость нервных импульсов.

