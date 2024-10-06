Инфицируются все: врач объяснила, как война влияет на распространение заболеваемости туберкулезом

Война способствует росту заболеваемости туберкулезом в Украине. Среди причин – несвоевременное обращение за медицинской помощью, неудовлетворительные бытовые условия на оккупированных территориях и недостаточное питание.

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Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая стационаром для взрослых клиники "Медокс" Лидия Тараленко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В частности она отметила, что существует связь между войной в Украине и распространением туберкулеза.

"Одна из причин – несвоевременное обращение за медицинской помощью при жалобах на недомогание, слабость, потливость, усталость. Это также невозможность вовремя обратиться к врачу, например, на оккупированных территориях. Это пребывание во время оккупации в неудовлетворительных бытовых условиях, недостаточное питание и т.д.", – сказала она.

Лидия Тараленко добавила: туберкулезная инфекция нуждается в определенных условиях, чтобы развился именно классический туберкулез.

"Мы инфицируемся все, мы контактируем с данной флорой все. Туберкулезная палочка – это то, что есть вокруг нас. Но болеют единицы – только те, у кого есть сниженный иммунный ответ. И именно в условиях войны, к сожалению, случается так, что пациент обращается за помощью позже, вообще не может обратиться или сложились условия, способствовавшие развитию туберкулезного процесса. Поэтому туберкулеза, будет больше.

По ее словам, в случае легочной формы туберкулеза, первым симптомом является слабость.

Также у пациента кашель – сухой или продуктивный, небольшая температура, выраженная потливость, особенно ночью.

В некоторых случаях больного может вообще ничего не беспокоить в начале заболевания, рассказала Лидия Тараленко.

"Раннюю стадию туберкулеза, первичные туберкулезные очаги можно обнаружить скрининговым методом – рентгенографией органов грудной клетки, проведенной планово, ежегодно, как это было у нас всегда рекомендовано", – сказала врач.

При этом она отметила, что связи между туберкулезом и COVID-19 не существует, хотя больной туберкулезом может заболеть также COVID-19.

"Но объединить эту флору одновременно вряд ли возможно", – сказала Тараленко.

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