Ингредиенты, делающие энергетические напитки опасными для здоровья

Тогда, когда вам необходимо несмотря на усталость и сонливость найти быстрый способ взбодриться, вы не думаете о содержании продукта и покупаете энергетический напиток в ближайшем магазине. Однако, это не отменяет необходимость в том, чтобы внимательно отнестись к своему здоровью.

Помните, что энергетические напитки предназначены для повышения энергии и концентрации благодаря содержанию кофеина, сахара и других стимуляторов, способных оказать желаемый эффект на определенное время, однако так же нанести ущерб в долгосрочной перспективе. В Eat This, Not That! рассказали, какие ингредиенты в составе энергетиков наносят наибольший вред телу и почему этот продукт нельзя употреблять в большом количестве.

Кофеин

Этот компонент является основой энергетических напитков, содержание которого может варьироваться от 70 до 240 миллиграммов на банку. Таким образом, употребление нескольких банок может быстро накапливать кофеин в организме, вызывая повышение частоты сердечных сокращений. Кроме того, особенно опасно смешивать энергетические напитки с алкоголем, поскольку это может привести к опасным ситуациям.

Таурин

Эта аминокислота способна повышать физическую и умственную работоспособность. Хотя организм вырабатывает его естественным путем, таурин поступает также из мяса и морепродуктов. Кроме того, употребление энергетических напитков может значительно увеличить ежедневное потребление таурина, что может повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Сахар

Если вы отслеживаете свои параметры, высокое содержание сахара в составе энергетических напитков делает этот продукт запрещенным для потребления. Сахар в составе энергетических напитков может привести к ожирению, диабету 2 типа и болезням сердца. Например, банка Monster Energy объемом 500 мл содержит 233 калории и 56 граммов сахара.

Ниацин

Ниацин (витамин В3) повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов. Рекомендуемые суточные нормы витамина B3 значительно ниже, чем обычно содержатся в энергетических напитках, что может привести к отравлению. Признаки токсичности включают различные симптомы, от покраснения кожи до проблем со зрением и печени.

Гуарана

Этот фрукт используется во многих кофеиновых энергетических напитках, обладающих стимулирующим действием. Исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что семена гуараны содержат в четыре раза больше кофеина, чем в составе кофейных зерен. Таким образом добавление этого компонента усиливает долю кофеина в напитках.

Женьшень

Женьшень может улучшить физическую выносливость и память, а также поддерживать иммунную систему. Однако, большие дозы могут вызвать побочные эффекты, такие как гипертония и нарушение сна. Взаимодействие женьшеня с кофеином, алкоголем и некоторыми лекарствами может быть опасным, а потому эксперты рекомендуют консультироваться с врачом перед употреблением женьшеня.

