Кофе против хронических болезней: чем еще полезен этот натуральный энергетик

Чашка кофе – лучший энергетик естественного происхождения, и у этого напитка миллионы почитателей. При умеренном потреблении кофе обладает множеством преимуществ. В его состав входят антиоксиданты и другие полезные вещества, ослабляющие силу воспалительных процессов и тонизирующие организм.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, почему пить кофе по утрам полезно и какого оздоровительного эффекта можно ожидать.

Антиоксиданты

Кофе содержит мощные антиоксиданты – хлорогеновую кислоту, а также восстанавливающий сосуды и обладающий капилляропротекторным действием – тригонеллин.

Хлорогеновая кислота нейтрализует вредные свободные радикалы, а полифенолы снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Конечно, кофе не единственный источник этих компонентов. Существуют фрукты и орехи, содержащие большое количество антиоксидантов. Однако мы употребляем их редко, в отличие от кофе, который пьем каждый день.

Болезнь Альцгеймера

Кофе снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Например, неизлечимой на сегодня болезни Альцгеймера и деменции тела Леви. Их развитие приостанавливает, повышающий эффективность работы мозговых ферментов, кофеин

Кофе снижает риск появления болезни Паркинсона

Употребление кофе связано с уменьшением риска заболеть болезнью Паркинсона на 60 %. Кроме того, регулярно употребляя кофе, вы на 25-50% снижаете риск заболеть диабетом второго типа и некоторыми видами рака.

Кофе также полезен для печени и толстой кишки и в целом способствует увеличению продолжительности жизни.

Кофе избавляет от усталости и заряжает энергией

Чашка кофе – это заряд естественной бодрости, особенно полезный, если вы чувствуете себя больным и усталым.

Кофеин, попадая в кровь, блокирует тормозной нейромедиатор в мозге, это вызывает стимулирующий эффект – повышает уровень энергии и настроение.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, кому нужно обязательно пить кофе.

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