Инсульт десятилетиями объясняли неверно: ученые выявили истинную причину распространенного заболевания

Новое научное открытие может существенно изменить представления о причинах одного из самых распространенных видов инсульта. Исследователи выяснили, что ключевую роль в развитии заболевания могут играть не крупные артерии, а мельчайшие сосуды головного мозга.

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Полученные результаты также объясняют, почему традиционные методы профилактики не всегда оказываются эффективными. Специалисты считают, что эти выводы, опубликованные на сайте ahajournals.org, могут стать основой для разработки новых подходов к лечению и профилактике инсульта.

Результаты исследования показали, что патологическое расширение и удлинение микрососудов играет ключевую роль в развитии заболевания. Именно это может объяснять, почему традиционные методы профилактики, направленные на борьбу с образованием тромбов, нередко не дают ожидаемого результата у пациентов с лакунарным инсультом.

Чтобы выяснить механизм развития патологии, ученые проанализировали состояние здоровья 229 человек, перенесших лакунарный или легкий нелакунарный инсульт. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию вскоре после перенесенного инсульта, а затем повторное обследование через год. Это позволило сравнить влияние сужения крупных артерий с процессами, происходящими в мелких сосудах мозга.

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Полученные результаты показали, что между накоплением жировых отложений в крупных артериях и возникновением лакунарного инсульта связи практически нет. В то же время у людей с измененными микрососудами риск развития такого инсульта был более чем в четыре раза выше.

Кроме того, исследователи обнаружили, что нарушение структуры мелких сосудов связано с ускоренным повреждением мозговой ткани и появлением так называемых "немых" инсультов. Такие нарушения кровообращения не сопровождаются явными симптомами, однако со временем могут приводить к ухудшению памяти, развитию когнитивных расстройств и деменции. В ходе исследования скрытые инсульты были зафиксированы примерно у каждого четвертого участника, хотя все они получали стандартное профилактическое лечение.

Профессор Джоанна Уордлоу подчеркнула, что именно понимание роли микрососудов открывает путь к созданию более эффективных методов лечения.

"Понимание микрососудистой природы лакунарного инсульта является ключом к созданию эффективных лекарств", – отметила она.

На основе новых выводов уже началось масштабное клиническое исследование, в ходе которого специалисты проверяют действие препаратов, призванных защищать, укреплять и поддерживать нормальную работу мельчайших сосудов головного мозга. К проекту присоединились ученые из Великобритании, Китая и Мексики.

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