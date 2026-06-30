Кардиолог назвал привычки, которые могут снизить риск сердечных заболеваний на 40%

Состояние сердца во многом зависит не только от генетики, но и от повседневных привычек. Кардиологи отмечают, что даже несколько простых изменений в образе жизни могут существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Один из специалистов поделился собственным правилом, которого придерживается каждый день для поддержания здоровья сердца. По его словам, достаточно всего 20 минут в день, чтобы внести важный вклад в профилактику опасных заболеваний, пишет express.co.

Кардиолог Рой Джогия подчеркивает, что повседневные привычки имеют огромное значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он убежден: если систематически уделять хотя бы 20 минут пребыванию на свежем воздухе, можно значительно улучшить состояние сердца и снизить риск развития заболеваний примерно на 30–40%.

Специалист объясняет, что стресс напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему.

"Стресс вызывает реакцию "бей или беги", повышая кровяное давление, ускоряя сердцебиение и выделяя гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин", – отметил Джогия.

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Он добавляет, что если организм длительное время находится в таком состоянии, это негативно сказывается на сосудах, усиливает воспалительные процессы и может привести к развитию гипертонии, нарушений сердечного ритма и даже инфаркта.

"Борьба со стрессом так же важна, как и диета или физические упражнения, когда речь идет о здоровье сердца. Хронический стресс – это скрытая нагрузка на сердечно-сосудистую систему", – говорит врач.

Одной из своих главных привычек врач называет ежедневные прогулки. Он рассказал, что старается каждый день проводить хотя бы 20 минут на свежем воздухе, ведь это помогает прояснить мысли и снизить уровень кортизола. Кроме того, кардиолог придерживается стабильного режима сна, не пользуется гаджетами перед сном и находит время для общения с близкими.

По словам врача, именно регулярное выполнение простых действий дает наибольший эффект.

"Постоянные привычки могут повлиять на сердечные заболевания. Ежедневная физическая активность, достаточное количество сна и борьба со стрессом могут снизить риск сердечных заболеваний на 30-40%", – подчеркивает кардиолог.

Кардиолог также обратил внимание на привычки, которые могут негативно влиять на здоровье сердца. Он советует не пропускать приемы пищи и не заменять их только кофе или другими кофеиносодержащими напитками, ведь это может повышать уровень адреналина, артериальное давление и ухудшать самочувствие.

Не менее важно соблюдать режим сна.

"Плохие привычки сна, такие как нерегулярный распорядок дня и просмотр страниц в телефонах поздно ночью, также могут нарушать выработку мелатонина, влияя на качество сна", – говорит он.

Особое внимание врач уделяет эмоциональному здоровью.

"Невыраженный стресс и эмоциональное напряжение могут влиять на сердце, прежде чем они проявятся где-либо еще. Эмоциональное подавление связано с повышенным риском сердечных заболеваний", – говорит врач.

По его словам, в медицинской практике нередко встречаются случаи, когда люди обращаются с жалобами на учащенное сердцебиение, боль в груди или одышку, однако обследования не выявляют патологий сердца. Впоследствии выясняется, что причиной симптомов стал именно длительный стресс.

Кардиолог убежден, что даже при напряженном графике можно найти возможность позаботиться о своем здоровье. Он советует больше двигаться в течение дня – например, прогуливаться во время телефонных разговоров или выполнять легкую растяжку, пока готовится чай или кофе. Полезными также могут быть предварительное планирование питания и установка напоминаний о коротком отдыхе.

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