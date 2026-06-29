Во Львове ребенка прооперировали в утробе матери на 16-й неделе беременности: как прошла операция
Украинские врачи совместно с польскими коллегами успешно провели сложное внутриутробное хирургическое вмешательство. Плод на 16-й неделе развития пришлось оперировать из-за порока мочевыделительной системы.
Об этом сообщается на Facebook-странеце Львовского областного клинического перинатального центра. В понедельник, 29 июня, медики поделились фотографиями и подробностями операции.
Известно, что беременной, которая стояла на учете в этом перинатальном центре, провели УЗИ. В ходе обследования специалисты выявили врожденную патологию плода. Порок мочевыделительной системы угрожал жизни.
"Сохранить беременность можно было только одним способом – прооперировать ребенка еще в утробе матери", – заявили в медучреждении.
Операцию провели Галина Курило, врач-хирург детского Львовского перинатального центра, и профессор Пшемыслав Косинский.
"Время шло часами, ведь околоплодных вод почти не осталось. Под тщательным ультразвуковым контролем было успешно проведено внутриутробное стентирование. Это позволило устранить критическую угрозу для жизни плода и восстановить условия для его стабильного развития", – рассказали врачи.
Беременная продолжает находиться под наблюдением. Впереди – роды и дальнейшее лечение врожденного порока развития ребенка.
"Такие клинические случаи доказывают, что фетальная хирургия – это вопрос жизни. И мы внедряем инновационные направления, чтобы каждый ребенок еще до появления на свет мог получить качественную медицинскую помощь и имел шанс на полноценное развитие", – говорится в посте.
Как писал OBOZ.UA, ранее львовские врачи впервые в Украине провели уникальную малоинвазивную операцию трехмесячному младенцу с критическим пороком сердца. Вмешательство выполнили без традиционного разреза грудины, что значительно уменьшило риски для маленького пациента.
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