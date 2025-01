Интенсивная тренировка для быстрого похудения: как убрать жир с боков

Для уменьшения талии необходимо сделать здоровое питание и силовые тренировки своим ключевым приоритетом. Кроме того, одним из самых эффективных инструментов для тренировок является гиря, которая позволяет сжигать жир и укреплять все тело.

Это оборудование не только стабильно влияет на вашу форму, но и обеспечивает дополнительную стабильность, что делает тренировки еще более эффективными. Какие упражнения с гирей могут ускорить потерю веса и как их выполнять, чтобы улучшить ваши результаты, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гирей в руках

Держите гирю на груди, а спину прямой. Затяните пресс, отодвиньте бедра назад и приседайте. Когда достигнете параллели, вернитесь в исходное положение, надавливая через пятки и ягодицы. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

Тяга гири одной рукой

Для выполнения одностороннего ряда с гирей станьте в позу: одна нога впереди, а другая на 45 градусов в сторону. Возьмите гирю одной рукой, поддерживая другую на бедре. Тяните гирю к бедру, сжимая спину в конце движения, а затем распрямите руку и потянитесь внизу перед следующим повтором. Выполните 3-4 подхода по 12 повторений на каждую руку.

Пресс с гирей одной рукой

Держите гирю на плече так, чтобы держатель удобно лежал в ладони. Оставляя спину ровной, а пресс напряженным, поднимите гирю вверх, сильно работая трицепсом и плечами. Медленно опустите гирю в исходную позицию. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторов для каждой руки.

Выпады с гирей назад

Начните выполнение обратных выпадов с гирями, держа их в руках и шагая назад одной ногой. Поставьте стопу на пол и плавно опустите тело, пока колено не коснется пола. Оттолкнитесь от пятки передней ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Движение гирей

Держите гирю на расстоянии около 60 см от тела. Отведите бедра назад, держа грудь прямо и обеими руками возьмитесь за ручку. Затяните пресс, потяните гирю к себе, а затем рывком выпрямите бедра, сильно напрягая ягодицы. Двигайте гирю до уровня горизонта, после чего снова подтяните ее, используя спину. Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

