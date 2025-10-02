Интересное открытие: как коты могут помочь бороться с болезнью Альцгеймера

Деменция – не только проблема людей, но и стареющих домашних животных. Новое исследование ученых Эдинбургского университета показало, что коты теряют память похожим на людей способом.

Видео дня

Это открытие открывает перспективы для изучения болезни Альцгеймера и поиска эффективных методов лечения. В то же время оно может принести пользу и самим животным, помогая им жить дольше и счастливее, пишет express.co.

Ранее для исследований болезни Альцгеймера ученые в основном использовали генетически модифицированных грызунов. Однако грызуны не развивают деменцию естественным путем, в отличие от кошек. У них наблюдаются симптомы, похожие на человеческие: усиленная вокализация, дезориентация и нарушение режима сна.

Доктор Роберт МакГичан, ведущий исследователь Королевской школы ветеринарных исследований, отметил: "Деменция – это разрушительное заболевание, независимо от того, поражает ли она людей, кошек или собак. Наши результаты подчеркивают сходство между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей. Это открывает путь к исследованию того, могут ли новые перспективные методы лечения болезни Альцгеймера у людей помочь нашим стареющим домашним животным. Поскольку коты естественно развивают эти изменения в мозге, они могут служить более точной моделью болезни, чем традиционные лабораторные животные, что в конечном итоге принесет пользу и животным, и их хозяевам".

Исследовательская группа изучила мозг 25 умерших кошек разного возраста и обнаружила, что у животных с деменцией накапливался бета-амилоид в синапсах – так же, как в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Результаты были опубликованы в журнале European Journal of Neuroscience. Это открытие помогает лучше понять, как происходит накопление бета-амилоида и почему оно нарушает работу мозга и ухудшает память.

Ученые также обнаружили, что вспомогательные клетки мозга кошек "потребляют" поврежденные синапсы, процесс, известный как синаптическое обрезание. Хотя синаптическое обрезание является нормальным и необходимым для развития мозга, чрезмерное обрезание может способствовать ухудшению работы синапсов и развитию деменции.

Профессор Даниэль Ганн-Мур, заведующая кафедрой кошачьей медицины в Королевской школе ветеринарных исследований, подчеркнула: "Кошачья деменция очень огорчает как само животное, так и его хозяина. Проводя такие исследования, мы поймем, как лучше всего лечить этих животных. Это будет полезно для кошек, их владельцев, людей с болезнью Альцгеймера и их близких. Кошачья деменция – идеальная естественная модель болезни Альцгеймера".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как избежать деменции.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.