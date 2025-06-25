Семь шагов для улучшения памяти: врач рассказывает, как избежать деменции

Снижение риска деменции – важная задача, которую каждый из нас может поддержать ежедневными привычками. Ученые доказывают, что почти половины случаев этого заболевания можно избежать, если внести определенные изменения в образ жизни.

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Семейный врач Рупа Пармар делится простыми, но эффективными советами, которые помогут укрепить здоровье мозга. Издание express.co собрало семь небольших шагов, которые способны существенно повлиять на сохранение когнитивных функций в будущем.

Деменция – это не отдельное заболевание, а скорее комплекс симптомов, сопровождающих постепенное ухудшение работы мозга. Она может проявляться как потеря памяти, изменение характера поведения, а иногда – и трудности с координацией движений.

Несмотря на то, что мы не можем повлиять на определённые факторы – в частности, генетику и возраст – существует ряд аспектов образа жизни, которые мы способны контролировать. По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet, примерно 45% случаев деменции потенциально можно было бы избежать благодаря правильным изменениям в ежедневных привычках.

Уменьшите потребление алкоголя

Врач отмечает, что распространенное мнение о пользе вина для профилактики деменции является ошибочным. На самом деле, чрезмерное употребление алкоголя напрямую вредит мозгу.

"Алкоголь имеет непосредственное влияние на работу мозга, а если регулярно превышать рекомендуемую норму в 14 единиц в неделю, могут уменьшаться объемы участков мозга, отвечающих за память", – объясняет она.

Добавьте больше физической активности

Даже несложные двигательные активности – например, прогулки или упражнения сидя – могут положительно повлиять на мозговую функцию и снизить риск деменции. Британская национальная служба здравоохранения советует посвящать физическим нагрузкам хотя бы 150 минут в неделю.

"Но не стоит забывать и о мозге – ему также нужны "упражнения". Разгадывание кроссвордов, головоломок или участие в викторинах поддерживает когнитивную активность", – добавляет врач.

Также она советует выходить за пределы привычного мышления: "Изучение нового языка или игры на музыкальном инструменте помогает формировать новые нейронные связи, что способствует лучшему функционированию мозга".

Берегите зрение

Глазные заболевания, в частности катаракта или диабетическая ретинопатия, могут увеличить риск возникновения деменции.

"Поэтому я всегда призываю не игнорировать здоровье глаз - посещайте окулиста регулярно, а в случае каких-либо изменений зрения не медлите с визитом к специалисту", – отмечает Пармар.

Преодолейте изоляцию

Одиночество и социальная отстраненность негативно влияют на когнитивные функции, усиливая риски деменции.

"Хороший способ бороться с этим – регулярно организовывать встречи или телефонные разговоры с близкими, участвовать в клубах, событиях или заниматься волонтёрством. Социальные связи важны не только для профилактики деменции, но и для поддержания общего психоэмоционального состояния", – советует врач.

Высыпайтесь и находите время для отдыха

Качественный сон имеет решающее значение для здоровья мозга. Нарушение сна или его хроническая нехватка повышают вероятность когнитивных расстройств.

"Полезно придерживаться устойчивого режима сна, избегать гаджетов перед сном и не употреблять кофеин во второй половине дня", – объясняет врач.

Сбалансируйте питание

Рацион, подобный средиземноморской диете, способствует снижению риска деменции.

"Это означает – вместо красного мяса отдавайте предпочтение рыбе, добавьте больше цельнозерновых продуктов, таких как хлеб или паста, и включайте в рацион бобовые, орехи, ягоды и фасоль", – объясняет Пармар.

Также стоит уменьшить потребление сахара, соли, алкоголя, жареной и обработанной пищи.

Проходите профилактические обследования

Людям старше 65 лет врач советует проходить регулярные медицинские осмотры.

"Такие проверки позволяют выявить индивидуальные факторы риска деменции, а также распознать угрозу сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа или инсульта", – отмечает она.

В завершение врач отмечает: "Не существует одного волшебного способа избежать деменции. Но внедрение нескольких полезных привычек – физическая активность, здоровое питание, социальное взаимодействие – существенно уменьшает риски", – заключает Пармар.

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