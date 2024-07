Искусственно выращенный лосось и привычка все доедать: топ-10 вещей, разрушающих вашу фигуру

Если каждый раз, когда вам захочется печенье, вы приобретаете нежирный его аналог, возможно, вы оказываете своему организму медвежью услугу. Мало того, что диетические блюда, как правило, наполнены достаточным количеством сахара, чтобы выбить из колеи даже самую дисциплинированную диету, но эти искусственные сладости также производятся с добавками, которые могут заставить вас чувствовать себя недовольными.

Это первая из вредных пищевых повадок, благодаря которой вы можете остаться без фигуры и с испорченным здоровьем, пишет Eat This Not That.

В свою очередь, вы, скорее всего, употребляете гораздо больше калорий, чем планировали. Чтобы оставаться в тонусе, ешьте настоящие блюда, но убавляйте свою порцию.

Вы не едите органику

В течение всей жизни вы накапливаете токсины из пищи и напитков, что может привести к ожирению. Многие из них произошли от пестицидов и гормонов в продуктах и мясе. Выбирайте органические фрукты и овощи и мясо без гормонов.

Вы слишком быстро едите

Мы все заняты, и часто приходится есть быстро и на ходу. Но это часто препятствует похудению, потому что мы не даем своему желудку времени отметить, что мы сыты. Вот хитрость: разделите тарелку на две части. Съешьте половину и займитесь чем-нибудь другим в течение 30 минут.

Вы не держите рядом здоровые закуски

Всегда будьте готовы к напряженному или непредсказуемому дню, держа здоровые закуски при себе, за столом или в машине.

После работы вы сразу падаете на диван

После долгого рабочего дня возникает соблазн упасть на уютный диван и не двигаться, пока не придет время спать. Но даже если вы читаете или совершаете покупки в Интернете, пока ваша вторая половинка смотрит свои любимые шоу, это все равно имитирует сидячий образ жизни после работы. Недавний анализ исследований показал, что каждые два часа, проведенных перед телевизором, риск развития диабета или сердечных заболеваний возрастает на 20, 15 и 13 процентов соответственно.

Вы не едите достаточное количество белка

Потребление достаточного количества белка важно по двум причинам: белок насыщает, что предотвращает переедание; а белок поддерживает мускулы. Чем больше у вас мышц, тем больше жира вы сжигаете, даже в состоянии покоя. Значительная часть сохранения мышечной массы зависит от физических упражнений.

Вы пропускаете тренировки с отягощениями

Мышцы – это то, что поддерживает наш метаболизм на высоком уровне и с возрастом наши мышцы медленно начинают уменьшаться, поэтому наш метаболизм замедляется. А тренировки с отягощениями заставляют вас сжигать больше калорий за тренировку, чем кардио, и вы продолжаете сжигать их после тренировки.

Вы не следите за пустыми калориями в ресторанах

Хлеб или углеводы, алкоголь или десерт – выбирайте что-нибудь одно во время посещения ресторанов, а не все три варианта. Все они содержат пустые калории, поэтому, употребляя только один из трех продуктов, вы ограничиваете общее потребление.

Вы всегда все доедаете

Ешьте, пока не насытитесь на 80%, а затем прекратите. В Японии этот метод называется hara hachi bun me, примерно переводимый как "ешьте, пока не насытитесь на восемь частей (из десяти). Помните, что вы всегда можете съесть перекусы с высоким содержанием белка позже.

Вы едите искусственно выращенный лосось

Несмотря на то, что дикий лосось имеет высокое содержание омега-3 кислот, которые борются с воспалением во всем теле, выращенный на фермах лосось (весь атлантический лосось выращенный на фермах) насыщенный омега-6, фактически его увеличивают. Поскольку фермеры, выращивающие лосося, кормят свою рыбу соей, дикий лосось содержит всего 114 мг омега-6, тогда как выращенный лосось содержит около 1900 мг.

