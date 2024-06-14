Что может повредить вашему психическому здоровью: 6 привычек питания, которых следует избегать

Некоторые пищевые привычки, которые могут казаться безвредными, на самом деле могут оказать негативное влияние на наше психическое здоровье. По словам Eatthis, для одних людей некоторые особенности питания работают и не вызывают никаких проблем. В то время как другие люди могут быть более подвержены неупорядоченным изменениям или расстройствам пищевого поведения.

Вот какие привычки могут быть вредны для вас.

1. Намеренный пропуск приемов пищи

Пропуск приемов пищи или замена их некалорийными напитками для экономии калорий может быть признаком расстройства пищевого поведения. К примеру, постоянный пропуск завтрака и возложение исключительно на кофе может привести к усилению голода и тяги к пище в течение дня, что затрудняет соблюдение ваших целей в питании.

2. Навязчивый подсчет калорий

Хотя для некоторых людей подсчет калорий работает без негативных последствий, для других он может вызвать тревогу и стресс. Чтобы обеспечить здоровое питание, его следует осуществлять при профессиональной поддержке и под руководством специалиста. Более того, подсчет калорий в продуктах с очень низкой калорийностью, таких как специи или приправы, может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения.

3. Одержимость качеством еды

Орторексия – это относительно новая форма расстройства пищевого поведения, заключающаяся в навязчивом стремлении употреблять "чистую" и здоровую пищу. Хотя люди могут казаться сбалансированными в своем выборе, внутри они часто испытывают повышенный стресс и тревогу. СМИ и социальные платформы сыграли определенную роль в распространении орторексических тенденций. Однако диетологи подчеркивают важность разнообразного и реалистичного подхода к питанию.

4. Ориентация на "безопасные" продукты

Ограничение рациона узким кругом "безопасных" продуктов может являться следствием различных воздействий, таких как аллергия, пищевая чувствительность или состояние здоровья. Хотя определенные медицинские состояния оправдывают ограничения в питании, важно обратиться за поддержкой квалифицированных специалистов, которые могут направить и устранить любые страхи или ложные представления, связанные с определенными продуктами.

5. Чувство вины и стыда в отношении пищи

Чувство вины за еду и маркировку продуктов как "плохих" может привести к эмоционально сложным переживаниям. Эти чувства часто возникают из-за произвольных правил или убеждений в пище, вызывая чувство вины и стыда. Психическое здоровье не должно подвергаться угрозе в погоне за современными трендами или целями похудения.

6. Исключение целых групп продуктов

Если у вас нет специфических заболеваний, обычно рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты, включающей все группы продуктов. Ограничение или исключение может привести к ощущению депривации, что может спровоцировать эпизоды переедания. Если решение изъять какую-либо группу продуктов обусловлено страхом прибавить в весе, это может свидетельствовать о нарушении пищевого поведения.

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