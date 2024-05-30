Искусственные подсластители увеличивают риск болезни сердца и инсульта – исследование

Люди, стремящиеся получить удовольствие без чувства вины, используют в различных пищевых продуктах и напитках искусственные подсластители. Однако недавнее исследование открыло тревожную связь между сахарозаменителями и повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта. Eatthis рассказал об этом подробнее.

Исследование

В исследовании, опубликованном в журнале BMJ, были проанализированы данные 103388 участников NutriNet-Sante во Франции. Интересно, что 37,1% респондентов признались, что используют искусственные подсластители в пищевых продуктах и напитках. В среднем участники потребляли примерно 42,46 мг в день, что эквивалентно одной пачке сахарозаменителя. Старший автор исследования Матильда Тувье, доктор медицинских наук из Университета Сорбонна Париж Норд, отметила, что верхний предел потребления в исследовании составил около 77 мг/день, что эквивалентно примерно 200 мл газированной воды или чуть меньше, чем стандартная банка.

Хотя сообщалось о различных видах искусственных подсластителей, ключевыми компонентами были аспартам (58%), ацесульфам калия (29%) и сукралоза (10%). После периода наблюдения, в среднем составлявшего девять лет, было обнаружено, что люди, употреблявшие заменители сахара, имели на 9% более высокий риск сердечно-сосудистых или цереброваскулярных заболеваний. Кроме того, были обнаружены специфические связи, в частности, аспартам коррелировал с цереброваскулярными заболеваниями, а ацесульфам калия и сукралоза – с повышенным риском ишемической болезни сердца.

Хотя причинно-следственная связь не была доказана, Саманта Кассетти, доктор философии, соавтор "Сахарного шока", объясняет, что это исследование согласуется с предыдущими, указывающими на повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта среди потребителей искусственных подсластителей. Совокупность доказательств, подтверждающих эти риски для здоровья, вызывает значительную обеспокоенность.

Что касается механизмов, из-за которых искусственные подсластители могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, Кассетти предлагает несколько возможных пояснений. Наконец, окончательные причины этой связи остаются неоднозначными. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что искусственные подсластители не только не приносят пользы, но и могут причинить вред.

Как уменьшить потребление искусственных подсластителей

Для людей, стремящихся снизить потребление искусственных подсластителей, Кассетти предлагает практические советы. Один из них – постепенно уменьшать частоту потребления диетических газированных напитков, в конце концов, перейти к употреблению их через день, а затем заменить их на воду. Подобную стратегию постепенного отказа можно применить и кофе или чаю, постепенно уменьшая количество пакетиков с подсластителями, вплоть до полного отказа от них.

Хотя исследование не дает окончательных ответов, оно вызывает обеспокоенность потенциальным негативным влиянием искусственных подсластителей на здоровье сердца. Поскольку появляется все больше доказательств, важно, чтобы люди были информированы и рассматривали альтернативные варианты для поддержания сбалансированного и здорового питания.

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