Как увеличить потребление омега-3 жирных кислот: список продуктов

Омега-3 жирные кислоты считаются частью здоровой питания из-за определенных преимуществ для здоровья. А именно уменьшение воспаления, положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что омега-3 жирные кислоты не могут быть синтезированы организмом, поэтому их нужно получать из питания. Существует три типа омега-3:

ALA (альфа-линоленовая кислота) – растительные источники;

EPA (эйкозапентаеновая кислота);

DHA (докозагексаеновая кислота).

Как увеличить потребление омега-3 жирные кислоты

Включение растительных продуктов, богатых ALA, таких как семена чиа, грецкие орехи, льняное масло и семена конопли, в вашу диету может быть полезным.

Некоторые продукты также обогащены омега-3, которые могут быть вариантом для тех, кто не может получить достаточное количество этих жиров из обычной диеты.

Для не вегетарианцев, потребление жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, анчоусы или сардины, может быть самым эффективным способом получения EPA и DHA. Для тех, кто не может получить достаточное количество омега-3 из еды, следует обратить внимание на добавки рыбьего жира или водорослей.

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