Исследователи поражают: зубная паста на основе человеческих волос может защитить эмаль

Современная стоматология переживает революционные изменения благодаря новым научным открытиям. Исследователи все чаще обращаются к природным биоматериалам, чтобы заменить искусственные и токсичные компоненты.

Видео дня

Одно из недавних открытий поразило даже самих ученых: обычные человеческие волосы могут стать основой для восстановления эмали. То, что считалось отходом, теперь рассматривают как перспективный инструмент для защиты зубов, пишет bbc.com.

Зубная паста, изготовленная из человеческих волос, потенциально способна восстанавливать поврежденные зубы и предотвращать их разрушение – об этом заявили ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL).

Специалисты выяснили, что кератин – белок, присутствующий в волосах, коже и шерсти, – имеет свойство восстанавливать эмаль и препятствовать начальным стадиям кариеса.

Результаты экспериментов показали, что кератин образует защитный слой, который наследует естественную структуру и функции эмали, когда взаимодействует с минералами, имеющимися в слюне.

"Кератин предлагает революционную альтернативу современным подходам к лечению зубов. Эта технология стирает грань между биологией и стоматологией, создавая экологически безопасный биоматериал, повторяющий естественные процессы", – отмечает Сара Гамеа, научный сотрудник KCL и главный автор исследования.

Также, по ее словам, "он производится из экологически чистых биологических отходов, таких как волосы или кожа, и одновременно устраняет потребность в использовании традиционных пластиковых смол, которые применяются в восстановительной стоматологии, но являются токсичными и менее долговечными".

В рамках работы, результаты которой опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials, команда KCL получила кератин из шерсти. После нанесения его на поверхность зуба и взаимодействия с природными минералами из слюны образуется кристаллическая структура, которая воспроизводит строение и функции натуральной эмали.

Исследователи отмечают, что со временем этот каркас продолжает притягивать ионы кальция и фосфата, образуя вокруг зуба защитный слой, подобный эмали.

Чрезмерное употребление кислых продуктов и напитков, недостаточная гигиена ротовой полости и возрастные изменения приводят к эрозии и разрушению эмали. Это провоцирует повышенную чувствительность, боль, а впоследствии – и потерю зубов.

"В отличие от волос или костей, эмаль не регенерирует. Если она разрушена – это безвозвратно. Мы вступаем в захватывающую эпоху, когда биотехнологии позволяют не только бороться с последствиями, но и восстанавливать естественные функции организма с помощью его собственных материалов. Если продолжить разработки и наладить сотрудничество с индустрией, в недалеком будущем мы сможем обеспечить более крепкие и здоровые улыбки – иногда для этого будет достаточно всего лишь одной стрижки", – объясняет доктор Шериф Эльшаркави, старший консультант по протезированию в KCL.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как зубная нить может снизить риск инсульта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.