Чистые зубы – здоровое сердце: как зубная нить может снизить риск инсульта

Большинство людей воспринимают уход за зубами только как способ поддерживать свежее дыхание и предотвращать кариес, однако его влияние на общее здоровье гораздо шире. Новое исследование показало, что даже такая простая привычка, как использование зубной нити, может существенно снизить риск инсульта.

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Лишь одна минута этой процедуры в неделю способна снизить почти на 50% вероятность образования тромбов в сосудах мозга. Почему же здоровье полости рта настолько важно, и как обычная зубная нить может спасти жизнь – рассказывает express.co.

Почему гигиена полости рта важна?

Использование зубной нити имеет множество преимуществ, включая сохранение свежего дыхания и профилактику кариеса. Стоматологи отмечают, что уход за межзубными промежутками не менее важен, чем чистка зубов дважды в день и использование ополаскивателя для рта.

Плохая гигиена полости рта повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов во всем организме, болезни Альцгеймера и даже инсульта. Хотя применение зубной нити хотя бы раз в неделю уже дает положительный эффект, специалисты рекомендуют делать это каждый день.

Обычно эта процедура занимает от одной до двух минут в зависимости от тщательности очистки.

Основные выводы исследования

✔ Использование зубной нити хотя бы раз в неделю уменьшает риск кардиоэмболического инсульта (из-за тромбов в сердце) на 44%.

✔ Вероятность ишемического инсульта (распространенного типа, вызванного образованием тромбов) снижается на 22%.

✔ Регулярная чистка зубной нитью уменьшает риск сердечной недостаточности на 12%.

✔ Эта привычка также способствует уменьшению кариеса и болезней десен.

Специалисты провели исследование, чтобы определить, как гигиена полости рта может уменьшить риск болезней.

"Мы стремились определить, какая именно привычка – использование зубной нити, чистка зубов щеткой или регулярные визиты к стоматологу – наиболее эффективна в профилактике инсульта", – говорит руководитель исследования доктор медицинских наук Сувик Сен.

По его словам, здоровье полости рта тесно связано с воспалением и состоянием артерий.

"Чистка зубной нитью может снизить риск инсульта благодаря уменьшению количества инфекций и воспалений во рту, а также способствовать формированию других полезных привычек. Некоторые считают, что уход за зубами – это дорого, но использование зубной нити – доступный и простой способ сохранить здоровье", – добавил он.

Как снизить риск инсульта?

Для сохранения здоровья полости рта и профилактики инсульта следует:

✔ Пользоваться зубной нитью по крайней мере раз в неделю, а в идеале – каждый день.

✔ Очищайте язык с помощью специального скребка, поскольку 80% вредных бактерий во рту сосредоточены именно там.

✔ Использовать межзубные ершики или специальные чистящие устройства, если традиционная зубная нить кажется неудобной.

✔ Соблюдать сбалансированное питание, заниматься физической активностью, отказаться от курения и контролировать уровень сахара в крови.

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