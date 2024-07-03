Источник энергии и жизненной силы: ерба мате и ее свойства для похудения

Если вы хотите похудеть, важно использовать все доступные средства. Хороший фитнес-режим необходим, но также важно употреблять правильные продукты и напитки.

Если вы привыкли к сладким латам или ароматизированному кофе, у нас есть отличная альтернатива, которая идеально подходит для здорового образа жизни. Многие люди рекомендуют этот напиток для похудения. Речь идет о йерба мате – напитке, который гораздо больше, чем просто успокаивающее средство, пишет eatthis.com.

Что такое ерба мате?

Йерба мате производится из растения llex paraguariensis и является любимым традиционным напитком в Южной Америке. Джанал Круз, вице-президент по операциям Guayaki Yerba Mate, отмечает, что ерба мате – это не просто напиток, а глубокая традиция, берущая свое начало из сердца Атлантического леса. Напиток имеет уникальный вкус, который нравится многим, и традиционно его пьют из общей тыквы через металлическую соломинку, называемую бомбилью, создавая чувство связи и общности, не сравнимое с другим напитком.

Преимущества для здоровья

Йерба мате – это природный несладкий напиток с кофеином, который является прекрасной альтернативой кофе. Диетолог и спортивный специалист Эми Гудсон подчеркивает, что этот напиток не только придает бодрости, но и содержит теобромин (компонент шоколада) и полифенолы, обеспечивающие антиоксидантную активность. По словам Джанала Круза, сочетание этих компонентов делает йерба мате отличным источником энергии и сосредоточенности.

"Чарруа из Уругвая и тупые из Бразилии также увидели ценность в жевании листьев йерба мате за их свойства, повышающие энергию и жизненные силы, и назвали его "зеленым золотом" за его огромную ценность", – добавляет Круз.

Как ерба мате помогает похудеть?

Кофеин у йерба мате играет ключевую роль в потере веса. Как объясняет Гудсон, этот стимулятор увеличивает скорость метаболизма и способствует термогенезу – процессу образования тепла в организме, помогающему сжигать калории. Это может привести к умеренному увеличению энергетических затрат, способствуя похудению. Кроме того, кофеин ингибирует аппетит у некоторых людей, что уменьшает потребление пищи и, соответственно, калорий. Кофеин также улучшает продуктивность во время тренировок, повышает уровень адреналина и мышечные сокращения, что позволяет тренироваться более интенсивно.

Популярность среди пользователей

Йерба Мате завоевала популярность среди пользователей социальных сетей, особенно в TikTok, где люди рассказывают о его пользе для похудения и здорового образа жизни. Невролог Эндрю Губерман подчеркнул в своем видео, что йерба мате может быть эффективным средством подавления аппетита, обеспечивая при этом энергетический подъем. Доктор Фабио Сагебина также выразил восхищение напитком, отметив его положительное влияние на энергию, метаболизм и противовоспалительные свойства.

Йерба Мате является эффективной и здоровой альтернативой кофе для тех, кто стремится похудеть. Эксперты и пользователи подтверждают его пользу в ускорении метаболизма, подавлении аппетита и улучшении тренировочной производительности. Используйте йерба Мате как часть своей ежедневной рутины, чтобы достичь наилучших результатов в похудении и поддержании здоровья.

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