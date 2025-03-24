"Изо всех сил боролась за жизнь": во Львове от осложнений после гриппа умерла 16-летняя девушка

16-летняя Леночка Зелик, которая заболела гриппом еще в феврале и попала в тяжелом состоянии в больницу, умерла. Девочка училась в 10-м классе.

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Она боролась изо всех сил за жизнь, а знакомые и близкие молились о ней. Однако Господь призвал девочку к себе. Об этом сообщили в Солонковской территориальной громаде.

"Леночка Зелик стала Ангелом… Господь позвал девочку к себе. Невыразимая боль. Искренне сочувствуем родным и близким! Светлая память", – говорится в сообщении.

Парастас состоится 24 марта в 19:30 в церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Солонка, ул. Полевая.

Местная учительница и крестная мать девочки Мария Опока в комментарии LMN рассказала, что Леночка попала в больницу 24 февраля с гриппом типа В. Болезнь дала осложнение на сердце, воспалился миокард, она находилась в критическом состоянии. Также врачам пришлось ампутировать ей конечность из-за тромбов.

18 марта крестная десятиклассницы рассказала, что ее состояние улучшилось, она была в сознании, но не могла ни двигаться, ни говорить. Также в плохом состоянии были лёгкие.

"Ее уже отключили от сердечного аппарата ЭКМО. Сейчас она находится на гемодиализе, чтобы стабилизировать работу почек. Каждый день четыре часа длится эта процедура. До сих пор находится на ИВЛ, у нее пневмония", – сказала Мария.

Родные девочки неоднократно обращались к неравнодушным гражданам и просили становиться донорами крови, которая ей требовалась для улучшения состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области зафиксированы первые случаи ботулизма в 2025 году, один из них был смертельным. Пострадали мужчина и женщина, употреблявшие сушеную рыбу домашнего приготовления.

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