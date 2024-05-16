Избавляет от прыщей, шрамов и морщин: все полезные свойства куркумы для лечения кожи

Куркума (турмерик) – многоцелевой ингредиент. Ее часто используют в народной медицине, для решения проблем с пищеварением и лечения простуд. Кроме этого, куркума лечит кожные заболевания и входит в состав многих косметических средств.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, чем именно куркума полезна для кожи.

Турмерик увлажняет сухую кожу

Куркума увлажняет и восстанавливает кожу, избавляет ее от симптомов сухости и ускоряет процесс удаления омертвевших клеток кожи.

Вы можете также побаловать свою кожу пакетом "куркума + молоко", поскольку молоко возвращает коже утраченную влагу и работает как эффективное отшелушивающее средство.

Куркума избавляет от прыщей и ран

Куркума обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. С ее помощью можно избавиться от многих дерматологических проблем – акне, шрамов, обесцвечивания кожи, отеков и растяжек.

Все это возможно благодаря основному веществу турмерика – куркумину, который хорошо заживляет раны и ослабляет воспалительные процессы.

Куркума защищает кожу от солнечных лучей и преждевременного старения

Когда под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа теряет эластичность, на ней появляются мелкие морщинки. Эту проблему решает куркумин, удаляющий свободные радикалы и защищающий кожу от старения.

Кстати, исследования показали, что увлажняющий крем с куркумой улучшает внешний вид кожи, устраняет мелкие морщинки и пигментные пятна.

Куркума лечит тяжелые кожные заболевания

Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам, куркума творит чудеса при лечении сложных кожных заболеваний.

Так, результаты исследования опубликованные в журнале BioMed Research International показали, что она эффективна при лечении псориаза, а также экземы и хронического дерматоза лица (розацеа).

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