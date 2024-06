Избавьтесь от этих плохих привычек питания после 50 лет: риск холестерина

Эксперты утверждают, что после 50 лет самые плохие привычки в отношении алкоголя могут влиять на уровень холестерина. Бороться с холестерином, особенно когда вы стареете, вызов. С высоким уровнем "плохого" холестерина увеличивается риск сердечных приступов, закупорки артерий и инсультов. Хотя генетика играет важную роль в уровне холестерина, некоторые пищевые привычки также могут усугубить ситуацию или привести к высокому уровню холестерина, пишет Eat This Not That.

Какие привычки увеличивают количество холестерина

1. Чрезмерное количество алкоголя

Употребление избыточного количества алкоголя В умеренных количествах алкоголь может быть приемлемым. Важно помнить, что во многих культурах бокал красного вина может стать важной составляющей здорового питания. Однако злоупотребление алкоголем в течение длительного периода может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам Анны Риос, RDN, чрезмерное употребление алкоголя может повысить уровень холестерина в крови. При метаболизме алкоголь может превращаться в жир, что может привести к повышению уровня холестерина, особенно триглицеридов.

2. Много сладких напитков

Подслащенные напитки, такие как газированные напитки и обработанные соки, всегда лучше употреблять с осторожностью. Опасность начинается после 50-летнего возраста, когда у человека риск высокого уровня холестерина. Напитки с сахаром являются одними из основных факторов повышения холестерина. Исследование, продолжавшееся 12 лет и объединившее 6000 участников, выявило, что потребители подслащенных напитков имели более высокий риск высокого холестерина по сравнению с теми, кто отказывался от них.

3. Недостаточное количество воды

Независимо от возраста важно ежедневно пить достаточное количество воды, что также может влиять на уровень холестерина. Организму необходима вода для проведения обмена веществ и других физиологических процессов. Это может способствовать снижению риска высокого холестерина.

4. Много изысканных кофейных напитков

Кофе сам по себе может быть частью здорового питания для большинства людей. Но иногда мы добавляем большое количество сахара и много сливок, что превращает обычный кофе в нездоровую привычку. Такая компания может превратить кофейный ритуал в появление холестерина и добавить проблем в будущем.

