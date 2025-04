Избыток овсянки в рационе: побочный эффект и предостережения к потреблению

Овсянка — это полезный выбор для завтрака, ведь она поддерживает сердце, помогает контролировать вес и заряжает энергией. Однако даже полезная пища может иметь побочные эффекты, если потреблять ее слишком много.

Так, избыток овсянки может вызвать вздутие, особенно если вы не привыкли к большому количеству клетчатки. Почему овсянка может вызывать дискомфорт и что стоит знать об этом популярном продукте, рассказали в Eat This, Not That.

Клетчатка важна для пищеварения, ведь она помогает выводить лишнее из организма и поддерживает чувство сытости. В частности, овсянка содержит растворимую клетчатку, которая поддерживает сердце и снижает уровень "плохого" холестерина. В 40 граммах этого сухого продукта содержится около 4 граммов клетчатки, то есть до 16% от ее суточной нормы.

Однако, если организм не привык к большому количеству клетчатки, он может реагировать на это и создавая определенный дискомфорт в кишечнике. Особенно это касается тех, кто раньше почти не потреблял клетчатку, поскольку тело просто не успевает подстроиться к новым пищевым привычкам.

Чтобы избежать вздутия, рекомендуется включать клетчатку постепенно. Начните с меньшего количества овсянки и увеличивайте его в течение недели. И не забывайте пить больше воды — это поможет кишечнику адаптироваться.

