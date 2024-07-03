Изменения в питании и образе жизни: как вылечить геморрой

Геморрой является распространенным заболеванием, он бывает внутренним (внутри прямой кишки) и наружным (под кожей вокруг ануса). Причина его появления неясна, однако определенные факторы могут увеличить риск развития, а именно напряжение во время дефекации, хроническая диарея, сиденье длительное время, ожирение, беременность и старение.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что геморрой – это распространенное состояние, может его побороть можно посредством изменений в образе жизни и питании.

Диета с высоким содержанием клетчатки

Такой рацион помогает предотвратить запоры и снизить риск геморроя. Фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые могут помочь побороть это.

Большое количество жидкости

Гидратация помогает предотвратить запоры и облегчить стул.

Избегание напряженности во время дефекации

Врач советует не напрягаться во время дефекации, ведь в противном случае возможно увеличение риска развития геморроя.

Регулярные упражнения

Спорт помогает улучшить работу кишечника и предотвратить запоры.

Перерывы от сидения

При сидячем образе жизни следует делать перерывы от сидения и двигаться каждый час.

Избегайте раздражителей

Анальную область могут раздражать парфюмерную туалетную бумагу или мыло. Это в свою очередь будет усугублять симптомы геморроя.

Управление весом

Поддерживайте здоровый вес, это поможет снизить давление на прямую кишку и снизить риск развития геморроя.

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