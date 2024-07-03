Изменения в питании и образе жизни: как вылечить геморрой
Геморрой является распространенным заболеванием, он бывает внутренним (внутри прямой кишки) и наружным (под кожей вокруг ануса). Причина его появления неясна, однако определенные факторы могут увеличить риск развития, а именно напряжение во время дефекации, хроническая диарея, сиденье длительное время, ожирение, беременность и старение.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что геморрой – это распространенное состояние, может его побороть можно посредством изменений в образе жизни и питании.
Диета с высоким содержанием клетчатки
Такой рацион помогает предотвратить запоры и снизить риск геморроя. Фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые могут помочь побороть это.
Большое количество жидкости
Гидратация помогает предотвратить запоры и облегчить стул.
Избегание напряженности во время дефекации
Врач советует не напрягаться во время дефекации, ведь в противном случае возможно увеличение риска развития геморроя.
Регулярные упражнения
Спорт помогает улучшить работу кишечника и предотвратить запоры.
Перерывы от сидения
При сидячем образе жизни следует делать перерывы от сидения и двигаться каждый час.
Избегайте раздражителей
Анальную область могут раздражать парфюмерную туалетную бумагу или мыло. Это в свою очередь будет усугублять симптомы геморроя.
Управление весом
Поддерживайте здоровый вес, это поможет снизить давление на прямую кишку и снизить риск развития геморроя.
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