Изменения в рационе: как отказ от вредных углеводов влияет на фигуру

Углеводы – неотъемлемая часть нашего ежедневного рациона, ведь они содержатся почти в каждом продукте. Но несмотря на это, не все из них одинаково полезны: простые, или рафинированные, углеводы часто дают только пустые калории и вредят организму.

Уменьшив их количество в питании, можно заметить положительные изменения уже через несколько дней. От улучшения фигуры до стабильного уровня энергии – преимущества такого шага действительно достойны внимания, пишет eatthis.com.

Быстрее сжигается жир

Как только вы сокращаете калорийные углеводы, организм автоматически начинает потреблять меньше энергии из пищи. В ответ он переключается на использование собственных запасов – начинает сжигать жировую ткань, особенно в области живота.

Совет: попробуйте делать упражнения утром натощак. В это время тело использует жировые запасы, а не энергию из только что съеденной пищи. А после тренировки начните день с полезного завтрака.

Меньше чувства голода

Голод утоляют не калории, а питательные элементы – белки, клетчатка и полезные жиры. Простым углеводам этого не хватает: они лишь дают кратковременное ощущение сытости, оставляя организм в поисках новой порции еды. В результате вы быстро чувствуете усталость и тягу к перекусам.

Начинайте день с блюд, содержащих белок и жиры: греческий йогурт, омлет с овощами или пудинг из семян чиа. Это поможет дольше оставаться сытыми и даже постепенно сбрасывать вес.

Плоский живот

Когда вы заменяете простые углеводы продуктами с клетчаткой, живот становится плоским буквально за несколько дней. Причина – недостаток клетчатки в рационе. Большинство людей потребляет лишь около 15 граммов в день вместо рекомендованных 25-38. Из-за этого вредные бактерии в кишечнике, питающиеся сахаром, начинают преобладать над полезными, вызывая вздутие и лишний объем в талии.

Лучше выбирайте цельнозерновой хлеб вместо белого, добавляйте бобовые в блюда, а для перекусов берите горсть орехов. "Орехи – отличный источник клетчатки и полезных жиров, которые могут помочь бороться с воспалением в организме, а также способствовать пищеварению", – отмечает диетолог Изабель Смит.

Меньший риск диабета

Простые углеводы состоят из сахаров, и их избыток провоцирует повышенную выработку инсулина. Со временем это может привести к инсулинорезистентности и даже диабету 2 типа.

Отдавайте предпочтение сложным углеводам, богатым клетчаткой. Они усваиваются медленнее и не вызывают резких скачков сахара в крови.

"Чем ниже и стабильнее мы поддерживаем уровень сахара в крови, тем меньше инсулина высвобождается постоянно и тем более чувствительными к инсулину остаются наши ткани – что хорошо", – объясняет Смит.

Поэтому ограничив простые углеводы, вы сохраните стабильный уровень глюкозы и защититесь от развития диабета.

Более сильные мышцы

В отличие от простых углеводов, большинство продуктов содержат белок, который необходим для роста мышц и поддержания здоровья волос, ногтей и кожи. Когда вы обогащаете рацион белковыми блюдами, организм получает "строительный материал" и не вынужден компенсировать его пустыми калориями.

Если чувствуете голод между основными приемами пищи, выбирайте белковые снеки. Они зарядят энергией надолго и помогут избежать вредных перекусов.

Больше энергии

Углеводы всё же необходимы для работы мозга и мышц, однако лучше выбирать их правильные источники. Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, киноа, овсянка или коричневый рис дают долговременную энергию без резких перепадов, которые вызывают сладости и белый хлеб. Благодаря этому вы будете чувствовать себя бодрее и избежите "энергетических провалов" в течение дня.

Специалисты клиники Майо советуют не уменьшать количество углеводов ниже 50 граммов в сутки, иначе можно столкнуться с недостатком энергии. Например, тарелка овсянки с половиной банана уже покрывает эту минимальную норму. Так что отказываться от углеводов полностью не нужно – важно лишь убрать из рациона их вредные виды.

