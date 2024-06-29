Изюминка филиппинской кухни: особенности и польза блюда адобо
Филиппинская кухня известна адобо, блюдом с пикантным и острым вкусом. Оно не только вкусное, но и имеет ряд преимуществ для здоровья человека.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Адобо готовится из мяса (курица или свинина), маринованного в смеси уксуса, соевого соуса, чеснока, лавровых листьев и черного перца. Мясо тушат до готовности в этом маринаде.
Пищевая ценность адобо
Питательное содержание меняется в зависимости от мяса и конкретных ингредиентов и методов приготовления. В общем, блюдо содержит много белка, жиры, углеводы, витамины и минералы, а именно С, В6, марганец. Однако блюдо также содержит большое количество натрия через соевый соус. В то время как высокое содержание натрия может привести к повышению кровяного давления.
Польза потребления обычно:
Содержание белков
Блюдо обеспечивает хороший источник белка, который необходим для построения и обновления тканей.
Преимущества чеснока
В блюде используется чеснок, связанный с рядом преимуществ для здоровья. В частности, речь идет о пользе для иммунитета и здоровья сердца.
Врач советует помнить содержание натрия в блюде. В частности, он советует выбирать соевый соус с пониженным содержанием натрия и использовать его умеренно. Кроме этого, следует выбирать постную нарезку или обрезать лишний жир.
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