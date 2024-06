Незаменимый рацион для мужчин: 10 продуктов, которые должны быть в вашей тарелке

Хотя большинство мужчин могут считать себя вполне здоровыми, некоторые из их привычек говорят об обратном. В частности, согласно опросу, который проводился в клинике Кливленда, что в США, 44% мужчин не проходили годовой медицинский осмотр, еще 44% не обращали внимания на свое психическое здоровье, а лишь половина проверялась на различные виды рака.

Такие сведения свидетельствуют о том, что мужчины чаще пренебрегают своим здоровьем, однако некоторые изменения в повседневной жизни могут помочь уменьшить возможные риски. Итак, какие продукты с содержанием специфических веществ стоит добавить в рацион мужчинам, чтобы избежать развития сердечных заболеваний и некоторых видов рака, рассказали в Eat This, Not That!

Брокколи

Брокколи является одним из самых полезных овощей для мужчин благодаря содержанию витамина С, К, А и клетчатки. Этот зеленый овощ также содержит сульфорафан, который потенциально может бороться с раком.

Лосось

Лосось является одним из самых полезных видов жирной рыбы, что необходимо для здоровья сердца. Рыба богата жирными кислотами омега-3, что снижает воспаление, нормализует кровяное давление и повышает уровень хорошего холестерина. Кроме того, такая рыба содержит белок и витамин D, которые важны для мышц, костей и иммунитета, а также витамин В 12, известный способностью поддерживать эрекцию.

Орехи

Для поддержания здоровья сердца мужчинам стоит употреблять разнообразные орехи, такие как миндаль, фисташки, кешью и грецкие орехи. Они богаты белком, клетчаткой и незаменимыми жирами, что делает их полезными перекусами. Грецкие орехи содержат омега-3 для сердца, а фисташки обеспечивают всеми незаменимыми аминокислотами и антиоксидантами.

Авокадо

Этот суперпродукт содержит натуральные жиры, клетчатку и калий, что способствует длительному ощущению сытости и поддерживает электролитный баланс. Потребление авокадо может снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого уровня холестерина, что особенно важно для мужчин.

Грибы

Грибы полезны для мужского здоровья благодаря высокому содержанию витамина D, селена и антиоксидантов, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами и снижают риск хронических заболеваний. Селен поддерживает иммунную систему и функцию щитовидной железы, а бета-глюканы в грибах способствуют здоровью сердца, помогая регулировать уровень холестерина.

Киноа

Киноа является цельным зерном, богатым питательными веществами, необходимыми для мужского здоровья. Этот продукт содержит несколько граммов белка и клетчатки, что помогает контролировать уровень холестерина, кровяное давление, а также снижать риск сердечных заболеваний.

Томаты

Помидоры содержат антиоксиданты, в частности ликопин, который помогает защитить от рака простаты и сердечно-сосудистых заболеваний. Также помидоры содержат витамины А, К и калий, которые также способствуют профилактике сердечных заболеваний.

Черные бобы

Черная фасоль является отличным выбором для рациона мужчин, поскольку она богата клетчаткой, белком и фитохимическими веществами, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Она также помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что важно для здоровья сердца.

Черника

Эта ягода является мощным антиоксидантом, содержащим антоцианы, которые способствуют здоровью мужчин. Это вещество придает ягодам характерный фиолетовый цвет, а также способно снижать вес, предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и улучшать нейропротекцию.

Йогурт

Этот продукт сочетает жиры, углеводы и белки, что делает его идеальным для перекусов. Исследования подтверждают, что регулярное потребление кисломолочных продуктов, таких как йогурт, снижает риск ишемической болезни сердца.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие проблемы со здоровьем у мужчин вызывает ожирение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.