Изжога - знакомое и крайне неприятное ощущение, когда в груди будто "горит", появляется кислый привкус во рту, а комфорт исчезает за секунды.

Чаще всего изжога возникает после еды, кофе, алкоголя или на фоне стресса.

Многие до сих пор верят в "бабушкин метод" - выпить соду от изжоги, чтобы быстро снять симптомы. Но этот способ может быть опасен для желудка и всего организма.

Что такое изжога и почему она появляется

Изжога - это симптом, при котором желудочный сок попадает в пищевод, раздражая его слизистую. Пищевод не приспособлен к воздействию кислоты, поэтому возникает жжение, боль или ощущение жара за грудиной.

Основные причины изжоги:

переедание или поздний ужин;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

повышенная кислотность желудка;

грыжа диафрагмы;

беременность;

злоупотребление кофе, алкоголем, жирной или острой пищей;

курение и стресс.

Почему сода не лучший "спасатель" от изжоги

Сода временно нейтрализует кислоту, и облегчение действительно наступает. Но это иллюзия.

Когда сода вступает в реакцию с желудочным соком, выделяется углекислый газ, который растягивает желудок и стимулирует повторную выработку кислоты. В итоге изжога возвращается, часто ещё сильнее.

Кроме того, регулярное употребление соды может быть опасным:

приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса (алкалозу);

вызывает отеки из-за избытка натрия;

при гастрите или язве повышает риск кровотечения или перфорации желудка;

при заболеваниях сердца или почек может вызвать серьёзные осложнения.

Сода не лечит изжогу, а лишь маскирует симптомы, поэтому от неё стоит отказаться.

Как правильно лечить изжогу

Не игнорируйте симптомы.Если изжога повторяется чаще, чем 1 раз в неделю, - это не просто переедание, а сигнал возможного заболевания пищеварительной системы. Обратитесь к гастроэнтерологу.Врач поможет определить причину и может назначить гастроскопию (эндоскопию) для оценки состояния желудка и пищевода. Принимайте только безопасные препараты.Вместо соды врач может рекомендовать ингибиторы протонной помпы (ИПП). Они снижают кислотность и действуют мягко. Скорректируйте питание и образ жизни: не переедайте, особенно перед сном;

не ложитесь сразу после еды - подождите хотя бы 30-40 минут;

если нужно отдохнуть, приподнимите изголовье кровати или используйте дополнительную подушку, чтобы верхняя часть тела была немного выше. Это поможет избежать заброса кислоты в пищевод;

не ешьте непосредственно перед сном: желательно, чтобы после последнего приёма пищи до отдыха прошло хотя бы 2 часа;

ограничьте жирную пищу, кофе, шоколад, алкоголь и газированные напитки;

контролируйте вес.

⚠️ Когда изжога - тревожный сигнал

Изжога не всегда безобидна. Срочно обратитесь к врачу, если вы заметили:

боль или затруднение при глотании;

необъяснимую потерю веса;

рвоту, особенно с примесью крови;

чёрный или дегтеобразный стул;

боль за грудиной, похожую на сердечный приступ.

Такие симптомы могут указывать на язвенную болезнь, ГЭРБ или другие серьёзные состояния, требующие диагностики и лечения.

Подытожим

Сода не лекарство, а временная и опасная иллюзия облегчения.

Изжога является сигналом организма, который нельзя игнорировать.

Вместо того чтобы гасить кислоту содой, лучше найти настоящую причину и лечить её под контролем врача.

Заботьтесь о своём желудке, ешьте осознанно - и изжога останется лишь неприятным воспоминанием.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!