Йога для тонкой талии: 5 специальных упражнений для достижения результата

Если вы выбрали йогу в качестве тренировки, эти упражнения могут пригодиться и помочь в снижении веса. Ведь специально подобранные позы йоги привлекают основные мышцы, ускоряют метаболизм и улучшают чувство благополучия.

Старайтесь включать основные позы йоги на кресле в распорядок дня, что может значительно способствовать уменьшению жира на животе. Помните, что последовательность ключевая, поэтому сделайте эту тренировку частью своего ежедневного режима, говорится в материале издания Eat This Not That .

Растяжка сидя

Для начала тренировки проделайте растяжку сидя. Это упражнение привлекает мышцы живота, помогая улучшить пищеварение и стимулировать метаболизм, являющийся ключевыми элементами в поисках более стройной половины тела.

Как выполнять : сядьте на край стула, положив ноги на землю. Вдохните, выгните спину и поднимите грудь, а затем выдохните, округлите позвоночник и поднесите подбородок к груди. Повторите три подхода, удерживая каждую позу на 10 секунд.

Твист сидя

Это упражнение способствует пищеварению и укрепляет косые мышцы живота, а также сжигает калории и способствует лучшей осанке, способствуя более плоскому виду живота.

Как выполнять : сядьте с прямой спиной и ступнями на полу. Вдохните, вытяните хребет, а на выдохе вернитесь вправо. Задержитесь на 15 секунд, измените стороны и повторите три подхода.

Подъем колен к груди

С помощью этого упражнения вы не только улучшите кровообращение, но и сможете сжечь лишний жир на животе.

Как выполнять : сядьте на край стула и прижмите правое колено к груди. Затем нужно приподнять колено до груди и задержитесь на 12 секунд, поменяйте ноги и повторите три подхода.

Наклон вперед сидя

Выполняя это упражнение, вы получите мощное растяжение, которое направлено на всю область живота. Это способствует гибкости и стимулированию пищеварения для более плоского живота и уменьшению жира.

Как делать : сядьте на стул, расставив ноги на ширине бедер. Вдохните, вытяните позвоночник, а выдохните, вытяните бедра вперед. Задержитесь на 20 секунд, повторите три подхода.

Подъемы ног

Это простое, но эффективное упражнение, которое задействует нижние мышцы живота, способствуя укреплению ядра и уменьшению жира на животе.

Как выполнять : сядьте на стул и выпрямите ноги. Поднимите ноги от земли, вовлекая нижнюю часть живота. Задержитесь на 15 секунд, опуститесь и повторите три подхода.

