Мифы и реальность: какие витамины помогают при тренировках

Возможно, вы считаете, что эта добавка повышает вашу производительность, но исследования указывают на обратное. Если вы хотите улучшить эффективность своих тренировок, вам может показаться полезным обратить внимание на добавки, кроме белкового порошка.

В то же время, существует множество добавок, которые могут улучшить результаты тренировок. Однако есть и такие добавки, которые могут оказать негативное влияние на ваши результаты, пишет Eat This Not That.

Ранее антиоксидантные добавки считались полезными для тренировок, но современные научные исследования показывают, что они могут иметь больше вреда, чем пользы. Хотя всегда есть исключения, и некоторые люди могут ощущать положительный эффект от витамина С, большинство экспертов все же не поддерживают его использование для повышения физической производительности.

Как антиоксидантные добавки могут отрицательно повлиять на физические упражнения

Окислительно-восстановительный цикл играет немаловажную роль во многих биологических процессах, в частности в наращивании мышц. Во время тренировок в мышцах образуются активные формы кислорода или свободные радикалы, с которыми борется организм с помощью антиоксидантов. Этот постоянный обмен, известный как окислительно-восстановительный цикл, способствует адаптации организма и укреплению мышц.

На первый взгляд, может показаться, что добавление большого количества антиоксидантов поможет повысить эффективность тренировок. Однако это не так. Избыток антиоксидантов может нарушить баланс свободных радикалов и снизить эффективность окислительно-восстановительного цикла, что приводит к меньшей адаптации и укреплению мышц.

Витамин С – яркий пример этого явления. Исследования показывают, что большие дозы этого витамина могут снизить выносливость и подавить повышение VO2 max, вызванное физическими нагрузками. Хотя витамин С необходим для развития и восстановления тканей, включая мышцы, не следует использовать его для улучшения результатов тренировок.

Другой антиоксидант, витамин Е, не имеет такой плохой репутации, как витамин С, но также не эффективен с точки зрения повышения физической производительности.

Как есть антиоксиданты для поддержания физических упражнений

Здоровое питание для поддержки фитнеса – это концепция, включающая в себя фрукты, овощи, бобовые, травы, специи, орехи, зерна и бобовые. Эти продукты содержат большое количество антоцианов, антиоксидантов, разумных углеводов, омега-3, минералов и витаминов.

В борьбе с чрезмерным окислительным стрессом важно поддерживать внутренние антиоксиданты, чтобы они эффективно защищали ваш организм. Лучший способ использовать цельные продукты или их экстракты, поскольку они содержат синергетические комбинации антиоксидантов, способствующие укреплению защитных функций организма.

Другими словами, чтобы чувствовать себя сильнее и развивать мышцы, лучше всего включить в свой рацион много фруктов и овощей.

Какие продукты есть, чтобы поддерживать производительность

Витамин C

Заполните свой рацион крестоцветными овощами, цитрусовыми, клубникой и другими продуктами, богатыми витамином C, чтобы обеспечить энергию и выносливость во время физических упражнений.

Витамин E

Не забывайте о витамине E, который содержится в подсолнечном и сафлоровом маслах, семенах подсолнечника, миндале, арахисе и авокадо, для защиты и восстановления мышечной ткани.

Синергия витаминов C и E

Совместите продукты, богатые витаминами C и E, для максимального эффекта. А почему бы не отведать гуакамоле?

Полифенолы

Полифенолы, обнаруженные во фруктах и овощах, помогают улучшить эффективность физических упражнений. Обогащайте свой рацион овощами разных цветов для получения больше полифенолов и поддержания организма.

