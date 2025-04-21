Йога после 50: какие движения самые опасные в таком возрасте

Йога по праву считается одной из лучших форм физической активности для людей старшего возраста. Она помогает сохранять упругость, понижать уровень стресса и поддерживать общее самочувствие.

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Однако не все позы безопасны – некоторые могут привести к серьезным травмам, особенно после 50 лет. Издание eatthis.com рассказывает, какие движения следует избегать и как сделать практику йоги максимально безопасной.

Самое рискованное движение – выгибание назад

Позы, предусматривающие изгиб позвоночника назад, в частности "колесо", "мост", "кобра" или "верблюд", могут быть слишком агрессивными для некоторых практикующих.

"Прогибы назад оказывают существенное влияние на позвоночник. Их следует выполнять плавно, без резких движений, напрягая мышцы живота для поддержки корпуса. Крайне важно избегать давления на шейную зону. А также не следует резко крутить головой", - предостерегает доктор медицины и философии Джейкоб Хаскаловичи.

Особую опасность эти позы представляют для людей с хроническими болями в спине. Согласно опросу более 1200 йогов, 19,4% травм касались именно поясничной зоны, и чаще всего к ним приводили самое прогибание назад.

Вредны также перевернутые позы

Серьезную угрозу могут также представлять перевернутые позы – в частности, "плуг", "свеча" или другие стойки на плечах. Их следует выполнять только под наблюдением опытного инструктора, особенно, если у вас нет большого опыта в йоге.

"Нельзя "выпрыгивать" в такие позы – резко закидывая ноги за голову. Лучше использовать стену в качестве опоры или работать с напарником до того момента, когда вы сможете удерживать баланс самостоятельно. Важно также знать, как безопасно выйти из позы", – объясняет Хаскаловичи.

По его словам, эти асаны могут производить чрезмерную нагрузку на деликатные участки шеи и верхней части спины.

Простые на первый взгляд позы тоже могут навредить

Даже такие базовые позы, как наклоны вперед или планка, при неправильном исполнении могут привести к микротравмам или даже серьезным повреждениям.

"Неверная техника во время этих упражнений может вызвать перенапряжение. В наклонах часто страдают подколенные сухожилия, а планка создает повторяющуюся нагрузку на кисти и запястья. Крайне важно следить за техникой: например, в планке разведены пальцы и равномерное распределение весов, включительно с опорой эксперт.

Кстати, согласно исследованию, именно наклоны вперед заняли второе место среди причин боли в пояснице, вызванной йогой.

Перед стартом – совет врача обязателен

Начинать новую программу тренировок, в частности, йогу, нужно только после консультации с врачом. Он поможет оценить вашу физическую готовность и определить, какие движения будут безопасны.

Даже получив "зеленый свет" от врача, Хаскаловичи рекомендует обязательно сообщить инструктору йоги об имеющихся ограничениях или хронических состояниях.

"Если у вас есть боль, недавние травмы или определенные заболевания, лучше заранее сказать об этом преподавателю. Это позволит адаптировать занятия под ваши нужды", – объясняет он.

Советы для безопасной практики

Даже при хорошем самочувствии и одобрении врача, существуют определенные рекомендации, которые помогут избежать травм:

обязательный разогрев перед занятием;

медленное, контролируемое исполнение движений;

использование йога-блоков для лучшего равновесия;

подкладка мягких материалов под колени;

регулярное получение обратной связи от инструктора по технике выполнения.

И главное – слушайте собственное тело. "Не пытайтесь терпеть боль. Лучше обратите на него внимание и откорректируйте свою практику, чтобы не навредить здоровью", – советует Хаскаловичи.

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