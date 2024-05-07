Йога против ожирения: 5 асан, решающих проблему лишнего веса

Жесткие диеты и силовые физические упражнения далеко не всегда решают проблему лишнего веса. В свою очередь, йога предлагает ряд простых асан, эффективно уменьшающих количество жира и укрепляющих мышцы.

В этой статье OBOZ. UA рассказывает о выполнении асан, быстро избавляющих от лишних килограммов.

Сурья Намаскара или приветствие солнцу

Встаньте прямо. Вдохните и поднимите руки над головой. На выдохе наклонитесь вперед, чтобы руки коснулись земли.

Заведите ноги за спину и встаньте в позу планки. Вытяните ноги, и положите руки под плечи.

Вдохните и выполните позу кобры. Выдохните и сделайте позу собаки, мордой вниз. Задержитесь в этой позе.

Выдохните. Пройдитесь ногами до наклона вперед. Вдох. Поднимите руки над головой. Выдох.

Опустите руки.

Сету Бандха Сарвангасана или поза моста

Лягте на спину. Согните колени и поставьте ноги на ширину бедер. Вдохните и поднимите спину от пола.

Разверните плечи и позвольте подбородку коснуться груди. Задействуйте мышцы ягодиц.

Сильнее прижмите руки к полу и поднимите туловище выше. Задержитесь в позе на 30 секунд. Дышите нормально.

Выдохните и вернитесь в исходное положение.

Паривритта Уткатасана или поза скрученного стула

Сядьте в позу стула так, чтобы колени были вместе, а пятки уравновешивали ваш вес.

Соедините руки в намаскар возле груди. Вдохните, чтобы вытянуть позвоночник.Выдохните и слегка наклонитесь вперед. Затем поверните верхнюю часть тела вправо, не разворачивая колени и ноги.

Пусть левый локоть коснется правого колена. Задержитесь в этой позе на несколько секунд.

Чатуранга Дандасана или поза планки

Начните с положения сидя на столе. Отведите ноги назад и примите позу с приподнятыми пятками. Стопы должны находиться на расстоянии бедер друг от друга, а плечи – прямо над запястьями.

Прижмите пальцы к земле, согните локти так, чтобы плечи оказались на одной высоте с локтями. Не горбите спину.

Задействуйте мышцы ног, рук и корпуса. Задержитесь в этой позе на 30-45 секунд.

Адхо Мукха Шванасана или собака мордой вниз

Начните с положения сидя за столом. Упритесь ладонями в пол и плавно оторвите бедра и колени от пола, повернувшись лицом вниз.

Теперь выпрямите локти и колени и позвольте пяткам коснуться пола. Посмотрите на пупок. Ваше тело должно выглядеть как перевернутая буква V.

Задержитесь в этом положении на 45 секунд. Отпустите и вернитесь в исходное положение.

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