Йога с козами и дисциплина: актриса Кейт Бекинсейл показала, как умеет веселиться и качать пресс

Знаменитая английская актриса Кейт Бекинсейл выглядит невероятно, несмотря на свой возраст. Приоритетом актрисы есть поддержание формы и активный образ жизни.

Звезда с увлечением делится терапевтическими движениями йоги, помогающей ей поддерживать форму. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Кейт Бекинсейл делает фитнес приоритетом

"Я просыпаюсь, что-то им и иду прямо в спортзал. Потом, если я собираюсь заниматься кардиотренировкой, я сделаю это позже в тот же день", – говорит Бекинсейл. Даже когда звезда не в пути, она шесть дней в неделю ходит в спортзал, чтобы потренироваться. Недавно звезда также поделилась видео тренировкой живота, где ее подвесили за ноги к потолку.

Ее тренировки йоги излучают невероятные настроения.

Актриса недавно опубликовала в Instagram несколько фотографий и видео, в которых она участвует в занятиях йоги. Одно групповое фото, где верблюд и белая коза демонстрируют перед камерой свой модный оранжевый ошейник. Также есть видео, на котором несколько коз проходят через группу йогов, держащих позу обратного воина. Одна из коз даже прыгнула ей на спину во время выполнения позы. Она подписала одно из видео: "Буквально идеальный день. Приготовьтесь, по крайней мере, до шести месяцев содержания коз". Публикация получила более 252 тысяч лайков, и поклонники в восторге от ее миловидности. На нем изображены верблюда и белого козла, которые нежно целуют Кейт – прямо в губы, когда она держит лакомство ко рту.

Какие преимущества йоги

Она говорит о том, что йога – это излюбленный вид фитнеса, который очень полезен для общего здоровья. Ведь регулярные занятия йогой могут значительно улучшить здоровье вашего сердца, силу, гибкость, равновесие, настроение и спящий режим. Это также поможет успокоить боли в пояснице и артрит, а также помогает снять стресс.

Какие преимущества йоги с козами

Козья йога или козлиная йога – это форма йоги, которая происходит из Соединенных Штатов и практикуется с козами. Следует помнить, что смех – это отличная форма лекарства, поэтому приготовьтесь улыбаться, смеяться и играть с одними из самых милых участников тренировки, ведь козы веселы и любят общаться. Поэтому люди, страдающие такими заболеваниями, как рак, депрессия и тревога, кажется, получают пользу от этих тренировок. Такое веселье просто заразительно, и прыгающие козы, очевидно, вызывают общий позитив у каждого.

