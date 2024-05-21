5 лучших поз йоги для уменьшения жира на животе

Вам надоело пытаться влезть в любимую одежду? Хотите избавиться от лишнего жира на животе? News Bytes поделился позами йоги, которые помогут вам похудеть.

Триконасана (Поза дерева)

Начните с того, что станьте прямо, широко расставив ноги. Поверните правую ногу на 90 градусов наружу, а левую чуть-чуть внутрь. Поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладонями вниз. Теперь наклонитесь в правую сторону, вытянув правую руку вниз, а левую – вертикально. Удерживайтесь в этом положении, а затем повторите на левую сторону.

Бхуджангасана (Поза кобры)

Лягте на живот и вытяните ноги. Положите руки на пол у плеч и медленно поднимайте верхнюю часть тела, держа шею прямо. Задержитесь в позе на 30-60 секунд, а затем расслабьтесь. Эта поза снимает скованность в верхней части тела, улучшает гибкость и укрепляет пресс.

Навасана (Поза лодки)

Сядьте прямо, вытянув ноги перед собой. Положите руки немного сзади бедер для поддержки. Задействуйте пресс, поднимая верхнюю часть тела, вытянув руки вперед ладонями вниз и одновременно поднимите ноги до угла 45 градусов, балансируя на копчике.

Дханурасана (Поза поклона)

Лягте на живот, держа ноги на ширине бедер. Вытяните руки вдоль туловища ладонями вверх. Согните ноги в коленях и попытайтесь обхватить руками лодыжки. Активируя мышцы, поднимите грудь и посмотрите вверх. Эта поза укрепляет нижнюю часть спины и помогает снизить жировые отложения на животе.

Ардха Пурвоттанасана (Поза стола)

Сядьте на пол, согнув ноги в коленях и поставив ступни ровно. Положите руки за спину, пальцы направлены к стопам. Поднимите бедра и верхнюю часть тела, выровняв шею и колени по прямой линии, позволяя голове слегка наклониться назад. Задержитесь в таком положении на 20-30 секунд, а затем расслабьтесь.

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