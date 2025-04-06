Кабачок и его польза: секрет здоровья и долголетия голубых зон мира

Долголетие и крепкое здоровье – результат комплексного подхода к образу жизни, который включает правильное питание и физическую активность. Одним из основных компонентов рациона людей, которые живут дольше всего, есть овощи, в частности кабачок.

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Этот простой, но очень питательный овощ имеет множество вариантов, каждый из которых приносит свою пользу здоровью. В разных голубых зонах мира кабачок является важной частью ежедневного меню, отмечает eatthis.com.

Голубые зоны – это пять регионов на Земле, где наблюдается наибольшее количество людей, доживающих до 100 лет. Общей чертой этих регионов есть их способ питания. Жители таких мест ежедневно употребляют в пищу большое количество овощей и фруктов, часто выращенных самостоятельно. Кроме того, важной составляющей их образа жизни является естественная физическая активность, органично интегрированная в их повседневную жизнь.

Один из самых распространенных овощей в рационе долгожителей – это кабачок. В разных регионах он может выглядеть по-разному, но все сорта обладают рядом схожих полезных свойств.

Кобача на Окинаве, Япония

На Окинаве, где проживает много людей старше 100 лет, одним из любимых видов кабачка является кабоча – японская тыква. Как отмечают исследователи, этот овощ содержит витамины, железо и клетчатку, что способствует выведению токсинов из организма и уменьшению воспалительных процессов.

Масляный кабачок на Икарии, Греция

В Икарии, греческом острове также часто потребляют зимние сорта кабачков, в частности масляный кабачок. Этот овощ богат витаминами С и А, клетчаткой и антиоксидантами, а также содержит бета-каротин, который превращается в организме в витамин А. Это способствует улучшению когнитивных функций и уменьшению воспалений.

Айоте в Никойе, Коста-Рика

В Никойе (Коста-Рика) также активно потребляют кабачки, в частности айоте. Этот овощ является частью традиционного блюда, известного как "три сестры", в который входят кабачки, кукуруза и фасоль. Эти продукты, часто выращиваемые вместе, обеспечивают оптимальную комбинацию питательных веществ: клетчатки и жиров из кабачков, белка из фасоли и углеводов из кукурузы.

В общем, кабачок – это овощ, который имеет множество разновидностей, но всегда сохраняет свои полезные свойства и витамины. Именно поэтому он является неотъемлемой частью ежедневного рациона людей, достигающих поразительного долголетия.

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