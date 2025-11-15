Качественный ночной отдых: каких поз для сна советуют избегать эксперты

Многие люди даже не догадываются, что качество их сна напрямую зависит от позы, в которой они засыпают. Неправильное положение тела может вызвать боль в шее, спине и даже голове, оставляя ощущение усталости, несмотря на полную ночь отдыха.

Эксперты по сну отмечают: некоторые позы способны не только лишить вас энергии, но и постепенно ухудшить состояние позвоночника. Издание eatthis.com рассказывает, каких поз во время сна следует избегать, а какие, наоборот, помогут просыпаться бодрыми и без боли.

Худшая поза – сон на животе

Любители спать лицом в подушку, к сожалению, попадают в группу риска. "Наиболее вредное положение для сна – на животе, когда голова повернута в сторону", – объясняет доктор медицины Гболахан Окубадеджо.

По его словам, такая поза создает "серьезный дисбаланс мышечного тонуса, особенно в зоне шеи". Он добавляет, что шея – это один из самых уязвимых участков тела, и постоянное скручивание во время сна на животе лишь повышает ее уязвимость.

Подобного мнения придерживается и Венди Тухи из Центра доктора Гила по вопросам спины, шеи и хронической боли в Вашингтоне: "Представьте, что целый день стоите, повернув голову набок и прижав грудь к стене. Именно это каждую ночь делают люди, которые спят на животе. Такая поза катастрофически влияет на шейный отдел и здоровье позвоночника в целом".

Регулярный сон в такой позиции может привести к хронической боли в шее и пояснице, которая со временем становится все более интенсивной.

Лучшая поза – сон на спине

По мнению большинства специалистов по сну и ортопедов, самым здоровым считается сон на спине. "Это положение помогает естественно выровнять позвонки, снимает напряжение с поясницы и шеи", – отмечает доктор Окубадеджо.

Чтобы сделать эту позу еще более комфортной, эксперты советуют подложить небольшую подушку под колени, что поможет поддержать правильное выравнивание тела. "Дополнительная опора уменьшает давление на поясницу и предотвращает перенапряжение", – объясняет доктор Кевин Лиз. Он также советует выбирать более тонкую подушку под голову, чтобы вес тела распределялся равномерно.

Впрочем, есть исключения. Мартин Рид, основатель проекта Insomnia Coach, предостерегает: "Если у вас апноэ сна или склонны к храпу, лучше избегать сна на спине. В таком положении сила тяжести способствует тому, что язык может частично перекрывать дыхательные пути".

Хорошая альтернатива – сон на боку

Если вы привыкли спать на боку – не волнуйтесь, это также отличный вариант. Исследования показывают, что большинство людей проводят в такой позе большую часть ночи. "Вторая лучшая позиция после сна на спине – это сон на боку с вытянутыми ногами", – объясняет доктор Окубадеджо.

Он советует держать голову в нейтральном положении, а подбородок – не опускать к груди, чтобы избежать боли в шее. Еще один совет – положить подушку между коленями, чтобы выровнять таз и позвоночник.

Вместе с тем сон на боку имеет и свои минусы. Как отмечает коуч по сну Санчита Сен, чрезмерное давление на плечо может вызвать боль, если матрас слишком жесткий. Также специалист советует чаще спать на правом боку, а не на левом, чтобы уменьшить нагрузку на сердце.

Как избежать сна на животе?

Во время сна тело естественно меняет положение, но если вы постоянно просыпаетесь лежа на животе, попробуйте несколько простых трюков. "Наденьте футболку с карманом и положите в него мяч для тенниса. Когда перевернетесь на живот, давление мяча создаст дискомфорт – и вы автоматически повернетесь на бок или спину", – советует Венди Тухи.

Доктор Окубадеджо добавляет: "Если проснулись, лежа на животе, осторожно перевернитесь на спину и побудьте так еще 10 минут. Это поможет телу расслабиться и снять остаточное напряжение".

Несколько советов для качественного сна

Выберите удобный матрас средней жесткости, который поддерживает естественное положение позвоночника.

Используйте подушки разного размера для головы, коленей и бедер – они помогают избежать лишнего напряжения.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время – так вы нормализуете биоритмы.

Избегайте переедания, кофеина и гаджетов перед сном – они могут ухудшить засыпание.

Если вы хотите спать крепче и просыпаться без боли, начните с простого – пересмотрите свою любимую позу. Иногда именно она является главной причиной бессонных ночей и утренней усталости.

